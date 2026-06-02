بالاسم ورقم الجلوس .. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 .. ظهرت الآن على الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 ، يتم تداولها على فيس بوك حاليا على صفحات المدارس في شكل قوائم تكشف اسم الطالب ورقم الجلوس ودرجاته في المواد الأساسية و درجاته في المواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026



وقد إلتزمت المدارس بإعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 ، في شكل درجات وليس تقديرات أو ألوان وذلك تنفيذا لقرارات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وبحسب قوائم نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 المعلنة ، فالمجموع الكلي من 600 وكل مادة من مواد أولى ثانوي من 100



وفي نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 ، تتمثل المواد الدراسية الأساسية التي تضاف درجاتها للمجموع : (اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق) ، أما المواد الدراسية التي تعتبر مواد رسوب ونجاح، ولا تضاف درجاتها للمجموع فتشمل: (التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية - التربية الرياضية - البرمجة والذكاء الاصطناعي )

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قرار وزاري معتمد من وزير التربية والتعليم : في نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2026 توزع درجات الفصل الدراسي الواحد بنسبة (١٠٠%) لكل مادة دراسية أو نشاط كما يلي:

امتحان الفصل الدراسي الواحد بنسبة ٣٠%

اختبار شهري (1) بنسبة ١٥%

اختبار شهري (٢) بنسبة ١٥%

السلوك والمواظبة ١٠%

كشكول الحصة والواجب ١٥%

التقييم الأسبوعي ١٥%

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أنه سيتم تطبيق المعادلة الموضحة كما يلي: متوسط درجة الطالب × النهاية العظمى الحالية للمادة يساوى الدرجة الحاصل عليها الطالب على ١٠٠