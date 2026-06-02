رئيس التحرير
طه جبريل
المدارس التجريبية تعلن تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات “لعربي” مع حجب نتائجهم

ياسمين بدوي

أعادت المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات “التجريبيات” عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، مناشدة أولياء أمور الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات ، بسرعة سداد المصروفات المتراكمة عن الاعوام السابقة بالمدرسه قسم الحسابات ، بحد اقصي قبل 1 يوليو القادم ، مؤكدة أن شئون الطلاب ستتخذ الإجراءات القانونية وفقا للقرارات الوزارية والإدارية المتبعة في حال تعذر سداد المصروفات المتراكمة ، وذلك بتحويل الطالب لأقرب مدرسه عربي بالادارة

May be an image of hospital and text that says 'مدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لاسنية... تنويه هام جداً علي السادة أولياء الأمور الكرام سرعة سرعة تسديد المصروفات الدراسية المتراكمة عن الأعوام السابقة قبل يوليو القادم حتى لا يتم تحويل الطالب لأقرب مدرسة عربي بالإدارة وفقا القرارات الوزارية'

وقالت المدارس : لذا نهيب بسرعة تسوية الأوضاع المالية لتلك المتأخرات واخذ الامر بعين الجدية والإهتمام وتسليم ما يفيد ذلك لشئون الطلاب لرفع الاسم من الكشوف التي سترسل للادارة.

كما أعلنت المدارس الرسمية عبر صفحاتها على فيس بوك ،  أنه سيتم حجب نتيجة صفوف النقل 2026 ، للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية ، وبعد ذلك سيتم نقلهم فورا الي اقرب مدرسة حكومية طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم .

جدير بالذكر أنه وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :على طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ، سداد قيمة المصروفات الدراسية ، والتي تشمل ثمن كافة الكتب المشتراه من الوزارة ، بالإضافة إلى كتب المستوى الرفيع ومقابل الخدمات وسائر الرسوم المقررة ، وكذا مقابل الانتفاع بالاجهزة والمعدات الإضافية التي تسلم لهم ان وجدت ، على أن تحدد قيمة المبالغ المستحقة عنها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حال عدم سداد المصروفات ينقل الطالب من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس التي تدرس المناهج العربية

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات مؤكدة ما يلي :

  •  الطلاب الذين قاموا بسداد جزء من مصروفات المدارس الرسمية يتم التنبيه عليه بإستكمال سداد باقي المبلغ بالمدرسة في حالة عدم الدفع بالمنافذ
  •  الطلاب الذين قاموا بسداد مصروفات المدارس الرسمية ثم سددوا نفس المبالغ بالبريد أو بالجهات التي حددتها الوزارة ، تلتزم المدرسة برد المبالغ التي تم سدادها بالمدرسة بالطرق القانونية المعمول بها
  •  الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات حتى تاريخه بأي جهة يكون السداد بالمنافذ التي حددتها الوزارة سابقها ويحظر على المدارس قبول قيمة سداد المصروفات الدراسية أو الكتب
  •  طلاب المرحلة الثانوية يكون السداد عن طريق المدرسة
  •  سيتم السماح لولي الأمر بدفع مقابل الكتب فقط في مكاتب البريد في حالة دفع المصروفات بأي وسيلة أخرة ولكن في خلال شهر من تاريخه
