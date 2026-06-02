المدارس التجريبية تعلن تحويل الطلاب غير المسددين للمصروفات “لعربي” مع حجب نتائجهم

أعادت المدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات “التجريبيات” عبر صفحاتها الرسمية على فيس بوك ، مناشدة أولياء أمور الطلاب المتأخرين في سداد المصروفات ، بسرعة سداد المصروفات المتراكمة عن الاعوام السابقة بالمدرسه قسم الحسابات ، بحد اقصي قبل 1 يوليو القادم ، مؤكدة أن شئون الطلاب ستتخذ الإجراءات القانونية وفقا للقرارات الوزارية والإدارية المتبعة في حال تعذر سداد المصروفات المتراكمة ، وذلك بتحويل الطالب لأقرب مدرسه عربي بالادارة

وقالت المدارس : لذا نهيب بسرعة تسوية الأوضاع المالية لتلك المتأخرات واخذ الامر بعين الجدية والإهتمام وتسليم ما يفيد ذلك لشئون الطلاب لرفع الاسم من الكشوف التي سترسل للادارة.

كما أعلنت المدارس الرسمية عبر صفحاتها على فيس بوك ، أنه سيتم حجب نتيجة صفوف النقل 2026 ، للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية ، وبعد ذلك سيتم نقلهم فورا الي اقرب مدرسة حكومية طبقا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم .

جدير بالذكر أنه وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني :على طلاب المدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات ، سداد قيمة المصروفات الدراسية ، والتي تشمل ثمن كافة الكتب المشتراه من الوزارة ، بالإضافة إلى كتب المستوى الرفيع ومقابل الخدمات وسائر الرسوم المقررة ، وكذا مقابل الانتفاع بالاجهزة والمعدات الإضافية التي تسلم لهم ان وجدت ، على أن تحدد قيمة المبالغ المستحقة عنها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : في حال عدم سداد المصروفات ينقل الطالب من نظام المدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات إلى الصف المناظر بنظام المدارس التي تدرس المناهج العربية

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل بشأن سداد مصروفات المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات مؤكدة ما يلي :