الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

فرق يجهله كثير من الآباء.. هل طفلك عنيد أم قوي الشخصية؟

طفل واثق من نفسه
أسماء عبد الحفيظ

يشكو كثير من الآباء والأمهات من عناد أطفالهم ورفضهم تنفيذ الأوامر، ويصفونهم بأنهم "لا يسمعون الكلام". لكن خبراء التربية يؤكدون أن بعض السلوكيات التي يراها الأهل عناداً قد تكون في الحقيقة مؤشرات على امتلاك الطفل شخصية قوية واستقلالية مبكرة.

هل طفلك عنيد أم قوي الشخصية؟

ويحذر الدكتور هاني محمد أخصائي تعديل السلوك من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، من الخلط بين العناد وقوة الشخصية، لأن التعامل الخاطئ مع الطفل في هذه المرحلة قد يؤثر على ثقته بنفسه وقدرته على اتخاذ القرارات مستقبلاً.

ما المقصود بالعناد؟

العناد هو إصرار الطفل على رفض الأوامر أو التعليمات بشكل متكرر حتى عندما يدرك أنها صحيحة أو في مصلحته. وقد يكون الهدف أحياناً لفت الانتباه أو اختبار حدود السلطة داخل المنزل.

ويرى خبراء التربية أن العناد يعد مرحلة طبيعية في بعض الأعمار، خاصة بين الثاني.

والخامسة، حيث يبدأ الطفل في اكتشاف ذاته ورغبته في الاستقلال عن والديه.

ما معنى قوة الشخصية؟

أما قوة الشخصية فهي قدرة الطفل على التعبير عن رأيه والدفاع عنه بثقة، مع امتلاكه قدراً من الاستقلالية والقدرة على اتخاذ بعض القرارات المناسبة لعمره.

فالطفل قوي الشخصية لا يرفض كل شيء، لكنه قد يناقش ويطرح أسئلة ويطلب معرفة الأسباب قبل تنفيذ بعض التعليمات، وهو ما يفسره بعض الآباء خطأ على أنه تمرد أو عناد.

علامات تدل على أن طفلك قوي الشخصية

يقول المتخصصون إن هناك عدة مؤشرات قد تدل على أن الطفل يتمتع بشخصية قوية، منها:

  • التعبير عن رأيه بوضوح.
  • طرح الكثير من الأسئلة.
  • امتلاك روح المبادرة.
  • الثقة في التحدث أمام الآخرين.
  • الإصرار على تجربة الأشياء بنفسه.
  • تحمل المسؤولية المناسبة لعمره.

ويؤكد الخبراء أن هذه الصفات يمكن أن تكون إيجابية جداً إذا تم توجيهها بشكل صحيح.

متى يكون السلوك عناداً حقيقياً؟

هناك بعض العلامات التي قد تشير إلى أن الطفل يمارس العناد أكثر من كونه يعبر عن شخصية قوية، مثل:

  • رفض التعليمات بشكل دائم دون سبب واضح.
  • الدخول في جدال حول كل أمر مهما كان بسيطاً.
  • تعمد مخالفة القواعد المتفق عليها.
  • استخدام الصراخ أو البكاء للحصول على ما يريد.
  • الإصرار على موقفه حتى بعد شرح العواقب.

وفي هذه الحالات يحتاج الطفل إلى وضع حدود واضحة وثابتة مع الحفاظ على الهدوء أثناء التعامل معه.

أخطاء شائعة يرتكبها الآباء

يشير خبراء التربية إلى أن بعض أساليب التعامل قد تزيد من العناد لدى الأطفال، ومنها كثرة الأوامر المباشرة، أو الصراخ المستمر، أو مقارنة الطفل بإخوته وأقرانه.

كما أن رفض الاستماع لرأي الطفل أو التقليل من مشاعره قد يدفعه إلى التمسك بموقفه بشكل أكبر كرد فعل دفاعي.

كيف تشجع قوة الشخصية دون تعزيز العناد؟

ينصح المختصون بمنح الطفل فرصاً مناسبة لاتخاذ بعض القرارات البسيطة مثل اختيار ملابسه أو ترتيب ألعابه أو تحديد النشاط الذي يفضله.

كما يفضل شرح أسباب القواعد المنزلية بدلاً من الاكتفاء بإصدار الأوامر، مع الثناء على السلوك الإيجابي عندما يظهر قدرة على الحوار أو التعاون.

ويؤكد الخبراء أن الطفل الذي يشعر بالاحترام والاستماع إليه يكون أكثر استعداداً للتعاون وأقل ميلاً للدخول في صراعات يومية مع والديه.

متى يجب طلب المساعدة؟

إذا تحول العناد إلى سلوك يومي يؤثر على الدراسة أو العلاقات الاجتماعية أو تسبب في مشكلات مستمرة داخل الأسرة، فقد يكون من المفيد استشارة متخصص في التربية أو الصحة النفسية للأطفال لتقييم الوضع وتقديم الإرشادات المناسبة.

طريقة عمل الفول بالطماطم.
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
