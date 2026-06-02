إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

تباين أداء الأسهم الآسيوية مع ترقب تطورات الصراع الأمريكي الإيراني

أ ش أ

تباين أداء أسواق الأسهم الآسيوية اليوم (الثلاثاء) مع محاولة المستثمرين استيعاب الإشارات المتضاربة بشأن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، بينما تراجعت الأسواق اليابانية والكورية الجنوبية من مستوياتها القياسية.
واستفادت الأسواق الإقليمية من الأداء الإيجابي في وول ستريت، التي سجلت مستويات قياسية جديدة خلال الليل بدعم من استمرار قوة أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية.

إلا أن هذا الزخم بدأ يتلاشى مع بداية تعاملات (الثلاثاء) ، حيث تراجعت العقود الآجلة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.4% خلال التداولات الآسيوية؛ وفق ما ذكره موقع (انفستنج) الأمريكي.

كما أثرت الإشارات المتباينة بشأن الصراع مع إيران سلبًا على المعنويات، خاصة بعد تقرير صدر في وقت متأخر من الإثنين أفاد بأن طهران أوقفت التواصل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء.

في المقابل، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات لا تزال مستمرة، وأنه يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع المقبل.

وكان مؤشر نيكي 225 الياباني ومؤشر كوسبي الكوري الجنوبي من بين الأسوأ أداءً في آسيا، حيث تراجع كلاهما بنحو 2% من مستوياتهما القياسية.

وشكلت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية والتكنولوجيا، التي كانت المحرك الرئيسي للمكاسب الأخيرة في السوقين، أكبر الضغوط على المؤشرين خلال تعاملات الثلاثاء.

وتعرضت أسهم الرقائق على وجه الخصوص لعمليات جني أرباح بعد موجة صعود قوية خلال شهر مايو مدفوعة بالتفاؤل المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

كما ساهم إعلان شركة إنفيديا عن مزيد من منتجات الذكاء الاصطناعي يوم الإثنين في تعزيز هذه الموجة الصعودية خلال الفترة الماضية.

وفي كوريا الجنوبية، تعرضت الأسواق لضغوط إضافية بعد صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين لشهر مايو بأعلى من المتوقع.

وسجل التضخم الاستهلاكي أعلى مستوى له في 26 شهرًا خلال مايو، مما عزز الرهانات على أن بنك كوريا سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

على الجانب الآخر، كانت هونج كونج من بين الأسواق الاستثنائية في المنطقة، حيث ارتفع مؤشر هانج سينج بنسبة 0.8% بدعم من مكاسب عدد من أسهم التكنولوجيا الكبرى.

وكانت شركة بي واي دي من أبرز الداعمين للمؤشر بعد أن سجلت شركة السيارات الكهربائية أول زيادة شهرية في المبيعات خلال 8 أشهر، لترتفع أسهمها بنحو 5%.

كما قفز سهم تينسنت بنحو 8% بعد تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز أفاد بأن الشركة تخطط لإطلاق مساعد ذكاء اصطناعي مدمج داخل تطبيق وي تشات.

وتباين أداء بقية الأسواق الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر سي إس آي 300 الصيني بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بشكل طفيف.

وانخفض مؤشر إس إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.5% بعدما حذر إيان هاربر، عضو مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي، من أن التضخم المستمر لا يزال يمثل مشكلة رئيسية.

وأثارت تصريحاته مخاوف متزايدة بشأن احتمال تنفيذ المزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي، بعد أن رفع البنك أسعار الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام.

في المقابل، ارتفع مؤشر ستريتس تايمز السنغافوري بنسبة 0.6%، بينما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر نيفتي 50 الهندي بنسبة 0.8%، ما يشير إلى احتمال استمرار خسائر المؤشر الهندي.

