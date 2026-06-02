لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

قدم الشيف تامر فتحى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، طريقة عمل الفول بالطماطم.

أولًا المكونات

فول مدمس

طماطم مكعبات

بصل قطع صغيرة

ثوم مفروم

فلفل رومى/حامى حسب رغبتك

زيت

كمون

ملح

ثانيًا طريقة عمل الفول بالطماطم

1-احضرى وعاء وضعى فيه الزيت ثم ضعى قطع البصل الصغيرة وانتظرى حتى تأخذ اللون ا لذهبى الفاتح.

2-ضعى الثوم المفروم والفلفل الرومى أو الحامى حسب رغبتك، وقلبى جيدًا.

3-ضعى مكعبات الطماطم وملعقة من معجون الطماطم والملح والكمون وقلبى جيدًا.

4-ضعى الفول المدمس، وامزجيه مع المكونات السابقة، واتركيه على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

5-بعد نضج الفول تمامًا وإبعاده عن النار يمكنك إضافة قطرات من عصير الليمون لتحصلين على مذاق مميز.