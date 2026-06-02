قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إصابات في اليابان بسبب العاصفة الاستوائية "جانجمي"
مرافعة الدفاع في محاكمة 61 بالانضمام لجماعة إرهابية في التجمع الخامس.. بعد قليل
وكالة إيرانية : الولايات المتحدة أنفقت أموالا طائلة على الحرب بلا هدف
مطالب بـ 10ملايين دولار .. كريم حسن شحاتة : الزمالك أمام كارثة تهدد مستقبل الفريق
معبر رفح البري يستقبل دفعة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة
محاضرة وزير الخارجية بهانكوك : سياسة مصر ترتكز على القانون الدولي وتعزيز التنمية
990 ألف طن.. قافلة المساعدات الإنسانية الـ206 تتوجه إلى قطاع غزة
80 جنيها دافعة واحدة.. تراجع أسعار الدواجن في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة
ضربة جديدة لليفربول .. كوناتي يوقع لريال مدريد في صفقة مجانية
5 % من أرباح الشركات الحكومية للخزانة العامة .. التفاصيل كاملة
الذهب يعزز مكاسبه ويصعد 1% إلى 4530 دولارا للأونصة
لولا وجودي لكنت في السجن .. ترامب يهاجم نتنياهو بسبب العدوان على لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

80 جنيها دافعة واحدة.. تراجع أسعار الدواجن في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بزيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، حيث اتجهت الأسر للاعتماد على لحوم الأضاحي، ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل سوق الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع إلى نحو 68 جنيهًا للكيلو، بعد أن سجلت 80 جنيهًا قبل أيام، لتصل للمستهلك بسعر يقارب 82 جنيهًا للكيلو.

كما انخفض سعر الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" إلى 86 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، مقارنة بـ97 جنيهًا سابقًا، بينما تباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات للكيلو.

وفي المقابل، استقرت أسعار الفراخ البلدي عند 110 جنيهات للكيلو بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 120 جنيهًا للكيلو.

البانيه يتراجع بقوة

سجل سعر كيلو البانيه تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض من مستويات بلغت 260 جنيهًا إلى ما بين 180 و190 جنيهًا للكيلو في عدد من المحال التجارية.

كما تراوح سعر كيلو الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، بينما سجل كيلو الأجنحة ما بين 70 و80 جنيهًا، ووصل سعر زوج الحمام إلى 190 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض انخفاضًا مقارنة بالفترات الماضية، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 90 جنيهًا للجملة وتباع للمستهلك بحوالي 105 جنيهات، بعدما كانت تصل إلى 140 جنيهًا.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 85 جنيهًا للجملة وتباع للمستهلك بحوالي 100 جنيه.

أما كرتونة البيض البلدي فسجلت 135 جنيهًا للجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 150 جنيهًا.

 

اتحاد منتجي الدواجن يوضح أسباب التراجع

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن انخفاض الأسعار الحالي يعود إلى وفرة المعروض في الأسواق بالتزامن مع تراجع معدلات الاستهلاك خلال موسم عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر سنويًا نتيجة تغير أولويات الإنفاق الغذائي لدى المواطنين.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية  أن الأسواق تشهد توافرًا كبيرًا في الإنتاج، في الوقت الذي يتجه فيه المستهلكون إلى شراء اللحوم الحمراء والأضاحي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على الدواجن بصورة مؤقتة.

 

استقرار الإنتاج وتوقعات الفترة المقبلة

وأشار الزيني إلى أن التراجع الحالي لا يعكس وجود أزمة في قطاع الدواجن، بل يؤكد حالة الاستقرار التي تشهدها المنظومة الإنتاجية، سواء في عمليات التربية أو التوريد، وهو ما ساهم في زيادة المعروض وتلبية احتياجات السوق.

وتوقع استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار توافر اللحوم البلدية والمستوردة وكميات الأضاحي الموجودة لدى الأسر، مؤكدًا أن تحرك الأسعار مجددًا سيظل مرتبطًا بعودة الطلب إلى معدلاته الطبيعية بعد انتهاء موسم العيد.

سعر الدواجن اليوم الدواجن اليوم الدواجن في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة سهام جلال

وفاة الفنانة سهام جلال بعد إجراء عملية جراحية

سهام جلال

بعد خضوعها لعملية جراحية.. نقل الفنانة سهام جلال إلى العناية المركزة

أحمد حسن «دروجبا»

دروجبا: بحسبن على خالد بيبو في كل صلاة

الفنانة سهام جلال

وفاة سهام جلال.. 10معلومات لا تعرفها عن بطلة صعيدي في الجامعة الأمريكية

منة جلال وسهام جلال

عملية جراحية بالظهر.. منة جلال تكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة سهام جلال|خاص

موعد إجازة المولد النبوي

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026.. هل يتم ترحيلها إلى الخميس؟

وليد الركراكي

مفاجأة.. وليد الركراكي يقترب من خلافة توروب في الأهلي

وائل جمعة

لماذا اختار الأهلي وائل جمعة مديرا للكرة؟ أحمد جلال يكشف الأسباب

ترشيحاتنا

الإدمان

ضمور خلايا المخ.. صندوق علاج الإدمان يوجه رسالة للمواطنين

هجوم روسي موسع بالصواريخ

هجوم روسي موسع بالصواريخ الباليستية على العاصمة الأوكرانية كييف

مجلس الأمن

مندوب روسيا بمجلس الأمن: تمدد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان غير مقبول

بالصور

لفطار شرقي.. طريقة عمل الفول بالطماطم

طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.
طريقة عمل الفول بالطماطم.

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية
بعد وفاة سهام جلال.. أعراض لا يجب تجاهلها قبل العمليات الجراحية

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د
سر بسيط مع البيض يضاعف استفادتك من فيتامين د

حالتها تدهورت بشكل مفاجئ.. سبب وفاة الفنانة سهام جلال

بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟
بعد وفاتها.. تفاصيل الحالة الصحية ل سهام جلال؟

فيديو

رحيل أرني سلوت

رحيل أرني سلوت.. ليفربول يعلن الإقالة ويبدأ البحث عن مدرب جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ترامب يدعو لتحالف سني إسرائيلي ضد إيران

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: حين أصبحت السوشيال ميديا ساحات لتصفية الحسابات الشخصية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رحيل هادي.. رجل التوازنات السياسية بامتياز

منى أحمد

منى أحمد تكتب: هنا القاهرة .. تسعة عقود إبداع

المزيد