80 جنيها دافعة واحدة.. تراجع أسعار الدواجن في الأسواق والشعبة تكشف مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن في الأسواق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بزيادة المعروض وتراجع معدلات الطلب بالتزامن مع موسم عيد الأضحى المبارك، حيث اتجهت الأسر للاعتماد على لحوم الأضاحي، ما انعكس على حركة البيع والشراء داخل سوق الدواجن.

أسعار الفراخ البيضاء والساسو اليوم

تراجعت أسعار الدواجن البيضاء في المزارع إلى نحو 68 جنيهًا للكيلو، بعد أن سجلت 80 جنيهًا قبل أيام، لتصل للمستهلك بسعر يقارب 82 جنيهًا للكيلو.

كما انخفض سعر الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" إلى 86 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، مقارنة بـ97 جنيهًا سابقًا، بينما تباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات للكيلو.

وفي المقابل، استقرت أسعار الفراخ البلدي عند 110 جنيهات للكيلو بالمزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 120 جنيهًا للكيلو.

البانيه يتراجع بقوة

سجل سعر كيلو البانيه تراجعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث انخفض من مستويات بلغت 260 جنيهًا إلى ما بين 180 و190 جنيهًا للكيلو في عدد من المحال التجارية.

كما تراوح سعر كيلو الأوراك بين 70 و90 جنيهًا، بينما سجل كيلو الأجنحة ما بين 70 و80 جنيهًا، ووصل سعر زوج الحمام إلى 190 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض انخفاضًا مقارنة بالفترات الماضية، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 90 جنيهًا للجملة وتباع للمستهلك بحوالي 105 جنيهات، بعدما كانت تصل إلى 140 جنيهًا.

وسجلت كرتونة البيض الأبيض نحو 85 جنيهًا للجملة وتباع للمستهلك بحوالي 100 جنيه.

أما كرتونة البيض البلدي فسجلت 135 جنيهًا للجملة، لتصل إلى المستهلك بسعر يقارب 150 جنيهًا.

اتحاد منتجي الدواجن يوضح أسباب التراجع

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن انخفاض الأسعار الحالي يعود إلى وفرة المعروض في الأسواق بالتزامن مع تراجع معدلات الاستهلاك خلال موسم عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة تتكرر سنويًا نتيجة تغير أولويات الإنفاق الغذائي لدى المواطنين.

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن الأسواق تشهد توافرًا كبيرًا في الإنتاج، في الوقت الذي يتجه فيه المستهلكون إلى شراء اللحوم الحمراء والأضاحي، ما يؤدي إلى تراجع الطلب على الدواجن بصورة مؤقتة.

استقرار الإنتاج وتوقعات الفترة المقبلة

وأشار الزيني إلى أن التراجع الحالي لا يعكس وجود أزمة في قطاع الدواجن، بل يؤكد حالة الاستقرار التي تشهدها المنظومة الإنتاجية، سواء في عمليات التربية أو التوريد، وهو ما ساهم في زيادة المعروض وتلبية احتياجات السوق.

وتوقع استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار توافر اللحوم البلدية والمستوردة وكميات الأضاحي الموجودة لدى الأسر، مؤكدًا أن تحرك الأسعار مجددًا سيظل مرتبطًا بعودة الطلب إلى معدلاته الطبيعية بعد انتهاء موسم العيد.