يحمي البشرة والشعر والأسنان.. اكتشف الزيت المذهل

يمتلك زيت السمسم فوائد عديدة للبشرة والشعر والأسنان لا يعرفها إلا عدد قليل من الأشخاص.

ووفقا لموقع medicinenet

الشعر

زيت السمسم غني بمضادات الأمسدة والعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر.

ضعي زيت السمسم الدافئ على فروة الرأس ودلكي شعرك بلطف لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

اتركيه لمدة 20 إلى 25 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بمنظف يزيل أسر الدهون وماء دافئ.

البشرة

يعمل زيت السمسم كواقي من الشمس كما يمكن أن يساعد في علاج حب الشباب ، ويعالج الجروح، كما يعمل كمضاد للشيخوخة ويمنع الخطوط التعبيرية.

هذا بالإضافة إلى أنه يساعد على إزالة الهالات السوداء والتجاعيد .

الأسنان

يمكن استخدام زيت السمسم في عملية المضمضة الزيتية

لتهدئة الام الأسنان والتهاب والم اللثة.