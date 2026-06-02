البرونزية مصرية.. «شباب الفراعنة» يهزم المغرب ويحقق المركز الثالث بأمم أفريقيا

حصد منتخب الناشئين برونزية كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، بعد فوزه على المغرب بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاثنين، في المغرب، في لقاء تحديد المركز الثالث بعد ضمان تأهل الفراعنة الصغار لكأس العالم بقطر بنهاية العام الجاري.

وأحرز محمد السيد هدف تقدم المنتخب المصري في الدقيقة 33 من زمن اللقاء.

وأضاف أحمد بشير الهدف الثانى في الوقت المحتسب بدل الضائع من زمن المباراة.

وضمن منتخبا مصر والمغرب التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 والتي ستقام بقطر نهاية هذا العام.

وجاء تشكيل المنتخب كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عبيد.

الدفاع: محمد جمال - عادل علاء - ياسين تامر - محمد السيد (الديزل).

الوسط: أحمد بشير - عمر عبد الرحيم - أدهم حسيب - أحمد صفوت - دنيال تامر.

الهجوم: أمير أبو العز.