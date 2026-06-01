إبراهيم سعيد يخرج عن صمته برسالة مؤثرة بعد غيابه الفترة الأخيرة

كشف إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق عن مروره بفترة صعبة خلال الأشهر الماضية، وذلك بعد وفاة شقيقته ووالدته وابتعاده عن الظهور الإعلامي، مؤكدًا ثقته في عوض الله وقدرته على تجاوز المحنة.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: «فتره صعبه مرت.. وعوض الله جميل بإذن الله»، في رسالة مختصرة حملت الكثير من مشاعر الحزن والأمل بعد سلسلة الأزمات التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق قد عاش حالة من الحزن الشديد عقب وفاة شقيقته قبل أشهر، ثم رحيل والدته بعد صراع مع المرض، وهو ما تسبب في ابتعاده عن الساحة الإعلامية لفترة.

وظهر إبراهيم سعيد متأثرًا بشدة خلال حديثه في إحدى المقابلات التلفزيونية، حيث تحدث عن معاناته بعد فقدان والدته ووالده وشقيقته، مؤكدًا أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات التي مر بها في حياته.