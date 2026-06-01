إخلاء سبيل 5 طلاب بكفالة 5 آلاف جنيه في واقعة التعد.ي على حملة إشغالات بالزقازيق

قررت النيابة العامة بقسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين إخلاء سبيل 5 طلاب جامعيين يعملون بأحد الكافيهات بدائرة القسم، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات في واقعة التعد ي على حملة إشغالات تابعة للحى.

كانت الأجهزة الأمنية بقسم ثان الزقازيق بمديرية أمن الشرقية، قد ألقت القبض على كل من "م س.ع" و"م م.ع" و"م ال"، و"ع ش"، و"م ي"، على خلفية اتها مهم بالتعد ي على أفراد حملة من إشغالات الحي أثناء تنفيذ حملة لمتابعة إجراءات تراخيص الكافية بدائرة القسم، وذلك موزارة لصاحب الكافية.

تم التحفظ على المتهمين وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 5998 لسنة 2026 إداري قسم ثان الزقازيق، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة والتي طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وبعرضهم على النيابة العامة قررت إخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل منهم، وضبط وإحضار متهم آخر مع استمرار التحقيقات في الواقعة