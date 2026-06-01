تعليم الشرقية يعلن الانتهاء من الاستعداد لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية

اطمأن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، من محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالمحافظة على الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 / 2026، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026 وتستمر حتى الخميس الموافق 11 يونيو 2026، مؤكداً أهمية توفير الأجواء المناسبة والبيئة الملائمة للطلاب بما يضمن حسن سير وانتظام العملية الامتحانية.

شدد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم ضرورة التنسيق الكامل بين مديريات التربية والتعليم، والأمن، والصحة، والتموين، والمستشار العسكري، ورؤساء المراكز والمدن، كلٌ فيما يخصه، لتأمين اللجان الامتحانية وتوفير المناخ الملائم للطلاب أثناء أداء الامتحانات، مع التأكيد على تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنة لتقديم الإسعافات الأولية والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

كما وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بأعمال النظافة العامة ورفع المخلفات والقمامة من محيط المدارس أولاً بأول، والتأكد من جاهزية جميع المرافق والخدمات، حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

ومن جانبه، أوضح محمد رمضان وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام يبلغ 147,714 طالباً وطالبة داخل 845 لجنة امتحانية موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأشار إلي أنه في الشهادة الإعدادية العامة يؤدي 146,127 طالباً وطالبة داخل 824 لجنة والشهادة الإعدادية المهنية يؤدي 1,505 طلاب داخل 13 لجنة وطلاب الأمل للصم وضعاف السمع يؤدي 66 طالباً داخل 7 لجان وطلاب النور للمكفوفين يؤدي 16 طالباً داخل لجنة واحدة.

أكد وكيل أول الوزارة أن جميع اللجان الامتحانية أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة والتأكد من توافر التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة داخل اللجان، مشيراً إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة تضم لجاناً امتحانية للتعامل مع أي حالات طارئة.

وكان محافظ الشرقية قد عقد اجتماعاً موسعاً مع مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام لرفع درجة الاستعداد القصوى قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مؤكداً ضرورة إحكام التنسيق بين الجهات المعنية كافة لضمان انتظام الامتحانات وتوفير الأجواء الهادئة والآمنة للطلاب.

كما أصدر المحافظ توجيهات مشددة لمديري الإدارات التعليمية بالالتزام الكامل بجداول الامتحانات المعتمدة وتنفيذها في المواعيد المقررة خلال الفترات الصباحية، وسرعة الانتهاء من أعمال طباعة أوراق الأسئلة وتجهيز كشوف الملاحظين والمراقبين المنتدبين، بما يضمن انتظام سير الامتحانات وعدم حدوث أي معوقات أو تداعيات طارئة.

أكد المحافظ ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل تحقيق الانضباط داخل اللجان وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب والطالبات.

كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة داخل المدارس وفي محيطها، ورفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين من المناطق المحيطة باللجان الامتحانية، بالتنسيق مع الإدارات التعليمية، مع التأكد من سلامة المرافق والأثاث المدرسي وتوافر وسائل الحماية المدنية وأجهزة الإطفاء داخل المدارس، فضلاً عن الالتزام بترشيد استهلاك الكهرباء داخل اللجان وغرف الكنترول وفقاً لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء.

