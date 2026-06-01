الشرقية الأزهرية تبدأ أعمال الرصد والمراجعة النهائية لدرجات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

أعلن الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهري انطلاق أعمال الرصد والمراجعة النهائية لدرجات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/ 2026م وذلك في أول يوم عمل رسمي عقب العودة من إجازة العيد.

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية أن هذه الخطوة جاءت بعد تسلم الكنترول العام لكافة أوراق الإجابة فور ختام أعمال التصحيح بنجاح، وسط أجواء من الانضباط والتميز لضمان سير العمل بدقة فائقة، حيث جرت عمليات التصحيح وفقًا لتوجيهات مشددة وضعت مصلحة الطالب في المقام الأول، مع مراعاة الدقة البالغة في تقدير الدرجات، وعدم إهمال أي إجابة محتملة، وتحري اليقظة التامة عند نقل وتجميع وتفقيط الدرجات لضمان حصول كل طالب على حقه كاملاً.

ووجخ رئيس الإدارة المركزية الشكر والتقدير لجميع المشاركين من مصححين ورجال أمن ومديري المراحل التعليمية والامتحانات، لجهودهم المخلصة في خروج الامتحانات بصورة مشرفة تمهيداً لاعتماد النتيجة وإعلانها رسمياً.