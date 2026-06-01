انهيار جزئي لعقار بالمنيرة.. ومحافظ الجيزة يوجه بفحص المباني المجاورة لضمان سلامة السكان

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة حادث سقوط شرفتين بالعقار الكائن ب ٣٨ شارع عبداللطيف البدرى المتفرع من جامع الصلاح- شارع المطار بحى المنيرة الغربية.

وتم إخلاء العقار من السكان وقطع المرافق عنه وفرض كردون أمنى بمحيطه لتأمين السكان والمارة.

وكلف المحافظ مسئولى الإدارات المعنية بتوجيه اللجان المختصة لمعاينة الموقع والعقار محل الحادث والإطمئنان على سلامة العقارات المجاورة لتأمين قاطنيها.

وتوجهت لجنة المنشأت الأيلة للسقوط للموقع ومعاينة العقار والعقارات المجاورة، حيث تبين أن العقار مكون من أرضى وطابقين وبعد الفحص والمعاينة أوصت اللجنة بإزالة العقار حتى سطح الأرض، وإجراء أعمال ترميم لعقارين من العقارات الملاصقة والمجاورة للعقار محل الحادث.

ووجه المحافظ رئيس حى المنيرة بسرعة إزالة العقار، والتنسيق مع المديريات المعنية لتنفيذ أعمال الترميم للعقارات الواردة بقرار اللجنة لضمان أمنهم وسلامتهم.