محافظ الجيزة يوجه بوضع مخطط لتطوير كوبرى والي بالمنيب

وجه الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الجيزة، مدير مديرية الطرق والنقل بالجيزة ببحث احتياجات كوبرى والى بمنطقة المنيب بحى جنوب الجيزة من أعمال التطوير، وذلك لتحسين حركة المركبات أعلى الكوبرى استجابة لمطالب المواطنين.

وتتفيذاً لتوجيهات محافظ الجيزة قامت لجان المديرية بمعاينة الكوبرى، وتبين حاجة بعض القطاعات لتجديد طبقات الأسفلت ودهان البردورات والأسوار، حيث تم إعداد المقايسة المالية لتنفيذ الأعمال وتضمينها بموازنة المديرية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بجداول الصيانة الدورية للكوبرى لتسهيل الحركة لحين تنفيذ أعمال التطوير.

وفى إطار مواجهة أعمال فرز القمامة والمخلفات.

وجه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال نقطة فرز بشارع الهرم بعد رصد المواطنين لاستغلال بعض النباشين لتوقف الحركة بأحد اتجاهات الشارع لتنفيذ أعمال محطة مترو المساحة وإقامة نقطة فرز بالجزيرة الوسطى.

وعلى الفور توجهت حملة من الإدارات المعنية بالهيئة لمحل الشكوى، وتم إخلاء الموقع من الفريزة ورفع المخلفات، وتسيير ورديات للمتابعة لعدم عودة أعمال الفرز.

ولتحسين حالة الإنارة بطريق سوارس بدسا بهبيت، قامت إدارة الإنارة بالمدينة بتنفيذ أعمال زرع 20 عمود إنارة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ الجيزة برفع كفاءة الخدمات بالطريق نطاق قرية البليدة، تلبية لاحتياجات المواطنين وقائدى المركبات المستخدمين للطريق.