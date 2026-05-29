محافظات

ذبـ ح 4300 أضحية داخل المجازر الحكومية خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى بالجيزة

أحمد زهران

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استقبال المجازر الحكومية بالمحافظة نحو 4300 أضحية من المواطنين خلال الأيام الثلاثة الأولى لعيد الأضحى المبارك، حيث تم ذبحها بالمجان داخل المجازر المعتمدة، وذلك في إطار جهود المحافظة للتيسير على المواطنين والحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

وأكد المحافظ استمرار فتح 23 مجزرًا حكوميًا بالمجان أمام المواطنين طوال أيام عيد الأضحى المبارك، مع توفير جميع أوجه الدعم والإشراف البيطري اللازم لضمان إجراء أعمال الذبح وفق الاشتراطات الصحية والبيئية المعتمدة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري إلى أن الذبح داخل المجازر الحكومية يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، ويحد من التلوث البيئي الناتج عن الذبح العشوائي، فضلًا عن ضمان سلامة اللحوم من خلال الكشف البيطري قبل وبعد الذبح.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل تنفيذ حملات رقابية مكثفة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن لرصد مخالفات الذبح خارج المجازر المعتمدة، حيث تم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، في إطار تطبيق القانون والحفاظ على النظافة العامة خلال أيام العيد.

كما وجه المحافظ بضبط السيارات التي تقوم بجمع ونقل جلود الأضاحي دون الحصول على التراخيص اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا استمرار أعمال المتابعة الميدانية والحملات الرقابية على مدار أيام العيد.

وشدد الدكتور أحمد الأنصاري على استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمديريات الخدمية، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها على مدار الساعة طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد فارس، مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، أنه تم تنظيم نوبتجيات بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن لتسهيل إجراءات ذبح الأضاحي وإجراء الفحوصات البيطرية اللازمة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وانتظام طوال أيام العيد.

