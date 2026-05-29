ضبط 33 حالة ومصادرة 170 مصدر إشغال خلال حملة مكبرة في الجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة لرفع الإشغالات ومنع تعديات المقاهى والمحال على الشوارع العامة والأرصفة، مشدداً على المتابعة الدورية وتكثيف حملات الرصد لضمان توفير السيولة الكافية لحركة المارة والمركبات بأنحاء المحافظة.

وفى إطار تكليفات المحافظ شن حى العمرانية حملة مكبرة بالتعاون مع شرطة المرافق بشارعى صفوت خلف محطة مترو الجيزة و الكونيسة بعثمان محرم، وذلك بعد رصد لجان التفتيش والمتابعة لعدد من حالات الإشغال للباعة والمحال والتى تعيق الحركة بالشارعين.

أسفرت الحملات عن ضبط ٣٣ حالة تعدى وإشغال لمحال ومخابز ومطاعم ومقاهى وباعة جائلين، تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل منهم.

كما تم مصادرة ١٧٠ مصدر إشغال، والتى تضمنت ( كراسى بلاستيك و كراسى معدنية وترابيزات خشبية وترابيزات إستانلس و إستاندات مواد تغذية و موازين متنوعة و سلالم خشبية و شماسى ومظلات و أدوات حفر) تم إيداعها مخازن الحى.