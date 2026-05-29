إزالة 56 حالة بناء مخالف ضمن الموجة 29 لإزالة التعديات في الجيزة

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة على إستمرار حملات المتابعة لرصد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية و أملاك الدولة، لتفويت الفرصة على أية محاولة لإستغلال عطلة عيد الأضحى، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تنفيذ أعمال الإزالة الفورية حال رصد أى مخالفة، وذلك ضمن الموجة ٢٩ لإزالة التعديات تنفيذاً للتكليفات الصادرة فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ الجيزة أنه قد تمكنت حملات المتابعة التى شنتها أجهزة محافظة الجيزة قبيل عيد الأضحى وكذا أول وثانى أيام العيد من رصد ٥٦ حالة بناء مخالف وتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار بيان بنتائج الحملات إلى أن الحملات تمكنت من ضبط ١٨ حالة بمنشأة القناطر عبارة عن؛ ٣ مبانى بالطوب والأسمنت بقرية نكلا و ٣ شدات خشبية لصب أسقف وقواعد بكفر حجازى وعدد ٢ مبنى و٢ سور وشدة خشبية ببرقاش ومبنى ببنى سلامة ومبنى بأبوغالب وسور بوردان وسور بالقطا وحوائط وصبة خرسانية لأعمدة الدور الثالث لأحد المنازل وعدد ٢ شدة خشبية بنطاق المدينة.

كما تم رصد ١٨ حالة بنطاق أبوالنمرس ٦ حالات منها بقرية المنوات لعدد ٢جمالون على مساحة ٤ قيراط و ٤٠٠ م٢ وحوائط وأعمدة وشدة خشبية لسقف الدور الثالث على مساحة ١٠٠م٢ و سور على مساحة ٤ قيراط وسور على مساحة ٤٠٠ م٢ وسملات على مساحة ١٥٠م٢، و سور على مساحة ١٠٠م٢ وجمالون بمساحة ١٠٠٠م٢ بشبرامنت، و جمالون بمساحة ٦٥٠ م٢ و سور على مساحة ١٠٠م٢ غرب طريق جسر الصليبة، وجمالون بمساحة ٤٠٠م٢ بشارع النحاس و سور بمساحة ٣٠٠م٢ بطريق زويل و حوائط وشدة لصب سقف بترسا و أعمال حفر أساسات على مساحة ٣٠٠م٢ بعش العرب و سور ٥ قيراط بطريق الملاة و سملات على مساحة ٢٠٠م٢ بكوبرى ٩ و سور بلوك أبيض على مساحة ٨٠٠م٢ و أعمدة خرسانية على مساحة ١٠٠م٢ بنطاق المدينة.

كما جاء بالبيان أيضاً، رصد ١٠ حالات مخالفة بالبدرشين، تضمنت سور وغرفتين على مساحة ٢٠٠م٢ وحوائط بلوك أبيض وأحمر على مساحة ١٥٠م٢ بالمرازيق و سملات وقواعد خرسانية على مساحة ١٥٠م٢ و أعمدة أول علوى على مساحة ١٢٠م٢ بسقارة و أعمدة وحوائط على مساحة ١٢٠م٢ بأبوصير و سور بلوك أبيض على مساحة ١٥٠م٢ و شدة خشبية على مساحة ١٠٠م٢ بالشوبك وسور وحجرات على مساحة ١٠٠م٢ وسور بلوك أبيض على مساحة ٢٠٠م٢ و سقف الثانى علوى بمنشأة القناطر.

و٦ حالات بحى الوراق شملت سور أسمنتى على مساحة ١٠٠م٢ و سور وسملات خرسانية على مساحة ٢٥٠م٢ و غرفتين بمخزن بجزيرة محمد و سور على مساحة ٣٠٠م٢ بالخلايفة و سور أسمنتى على مساحة ١٥٠م٢ لمخزن بحرم الدائرى و شدة خشبية لسق الدور الثالث بوراق العرب.

كما تضمن التقرير ضبط مخالفة ببناء أستوديو أعلى عقار بحى العجوزة وشدة خشبية لصب الدور الخامس بشارع الرحمة بحى المنيرة الغربية و بناء الدور الثانى بأحد العقارات بمنطقة الرماية بحى الهرم وسور بالبلوك الأبيض على مساحة ١٠٠م٢ بعزبة الجمال بمركز ومدينة الصف.

وعلى الفور توجهت حملات الإزالة مدعمة بالقوات الأمنية لإزالة كافة المخالفات المرصودة وتحرير محاضر المخالفة بحق أصحابها تنفيذاً لقرارات محافظ الجيزة.