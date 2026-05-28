محافظة الجيزة تضبط 1930 مخالفة سرفيس خلال أسبوع

أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، استمرار جهود المحافظة في ضبط منظومة النقل الجماعي والتصدي لمخالفات سيارات السرفيس والميكروباص.

وشدد على أن الهدف الأساسي هو تحقيق الانضباط بالشارع وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين خاصة مع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك والذي يشهد تنقل المواطنيين داخل وخارج المحافظة.

وأعلن المحافظ عن تنفيذ أكثر من 60 حملة تفتيشية مكثفة شملت كافة قطاعات وأحياء المحافظة على مدار الأسبوع الماضي، وذلك من خلال جهاز السرفيس والنقل الجماعي.

وأسفرت الحملات الرقابية عن رصد وضبط 1930 مخالفة متنوعة مابين تقطيع خطوط السير، وتحصيل أجرة أزيد من التعريفة المقررة، والوقوف في أماكن غير مخصصة، والتحميل خارج المواقف الرسمية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



كما تم خلال الحملات ضبط وإحضار أكثر من20 سيارة وردت بهم شكاوى من غرفة عمليات المحافظة كما تم رصد بعض الشكاوى على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بتضرر بعض الركاب من سلوكيات بعض السائقين وتم التعامل مع جميع الشكاوى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المُخالفين.

ووجه محافظ الجيزة باستمرار الحملات الرقابية بشكل يومي ومفاجئ على جميع الخطوط والمواقف، والتعامل بحسم مع أي ممارسات تؤثر على حقوق الركاب أو تعرقل حركة السير.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى فرض الانضباط الكامل والتنسيق المستمر بين جهاز السرفيس وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظة.