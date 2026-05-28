الأجهزة الأمنية تكشف تفاصيل سرقة حقيبة مال ومحاولة خطف طفل بعين شمس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "نقل" بسرقة حقيبة من أحد الأطفال ومحاولة خطفه بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) ، وبإستدعائه وسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 25 الجارى قام قائد سيارة نقل بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من نجله حال وقوفه أمام المنزل، والتعدى عليه بالضرب.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق- مقيم دائرة قسم شرطة المطرية) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.