تنفيذ أعمال صيانة لشبكات المياه والصرف والطرق وتطهير للمصارف بالجيزة

تابع الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة بشأن الإستجابة لشكاوى المواطنين بمختلف القطاعات، مؤكداً على أن تلبية مطالب المواطنين تأتى على رأس أولويات المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وتحسين سبل معيشتهم.

وتحقيقاً لتلك السياسة، إطلع المحافظ على نتائج أعمال رصف وتطوير كوبرى محمد على بمدخل السد ووضع طبقة خرسانية للرصيف بمنشأة القناطر لتحسين الحركة المرورية بمحيطه، حيث إطمأن المحافظ على معدلات الإنجاز مشدداً على سرعة إنهاء المراحل المتبقية من الأعمال.

كما كلف المحافظ مسئولى مركز ومدينة منشأة القناطر بالتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة لتطهير شبكات الصرف الصحى بقرية نكلا. والتعاون مع مسئولى رى الجيزة لتطهير مصرف أم دينار المناشى ورفع ناتج التطهير أولاً بأول، وكذا تجريد طريق الرياح الناصرى ببرقاش لتسهيل حركة المركبات. بالإضافة إلى إصلاح كسر لماسورة مياه شرب بعزبة حجازى إستجابة لشكاوى الأهالى من سكان قرى ومدينة منشأة القناطر الواردة لأجهزة المحافظة.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس مركز ومدينة البدرشين بتنفيذ عدد ٤ مطبات صناعية للسيطرة على السرعات بنطاق قرية مزغونة وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة، فى إستجابة لمطالب أهالى القرية لضمان سلامتهم خلال التنقل.

وإستجابة لمطالب أهالى الناصرية وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة العياط بصيانة وإصلاح خط الإنارة نطاق القرية حيث تم إعادة تركيب ٥ أعمدة وإستبدال عدد من الكشافات لتحسين حالة الإنارة بالطريق، وشدد المحافظ على مسئولى حى جنوب الجيزة بسرعة تنفيذ أعمال رد الشئ لأصله بموقع إصلاح كابل كهربائى بشارع النيل ناصية شارع الحصن.

وأكد الأنصارى على مسئولى كافة الأجهزة بإستمرار إستقبال الشكاوى عبر القنوات الإلكترونية، وعقد اللقاءات الدورية للإستماع للمواطنين، وتوفير المقومات اللازمة ودعم العاملين بالمنظومة لسرعة بحث الشكاوى والبت بها.