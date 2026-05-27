محافظ الجيزة يتبادل التهانى مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بـ عيد الأضحى | صور

أكد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الجيزة عن تقديره لدور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ عن دوائر المحافظة لما بذلوه من جهود إلى جانب أجهزة المحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة مما ساعد على إنهاء العديد من المشروعات ومخططات التطوير بأحياء ومراكز ومدن المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تلقيه تهنئة عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمناسبة عيد الأضحى المبارك خلال حفل الإستقبال الذى أقيم بديوان عام المحافظة اليوم الأربعاء.

من جانبهم، تقدم أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالتهنئة لمحافظ الجيزة وقيادات المحافظة، مؤكدين على تثمينهم لحرص المحافظة إشراكهم بمختلف المهام والفعاليات الهادفة لخدمة المواطنين، ومؤكدين على عزمهم دعم دور المحافظة فى سبيل تحقيق المزيد من الإنجازات بمختلف مجالات التنمية.