جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان

وجه جيش الاحتلال، إنذارا بالإخلاء الفوري لسكان مدينة صور والأحياء المحيطة جنوبي لبنان، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، شنت الطائرات الإسرائيلية ، غارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي، استشهد فيها 5 أشخاص وجرح 3 آخرون، تزامنا مع تقدم بري إسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني.

وأفادت بيانات حزب الله، بوجود تقدم إسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية في شمال الليطاني، تزامن مع استهدافات متتالية للحزب استهدفت تموضعات وآليات للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأعلن الحزب ، أنه في إطار التصدي للتوغل الإسرائيلي، اشتبك مقاتلوه مع القوات الإسرائيلية من مسافة صفر عند المجمع الكشفي في البلدة، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأجبروهم على التراجع، ليعمد بعدها الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ أحزمة نارية في المنطقة.