استشهاد 5 أشخاص و إصابة 3 آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

شنت الطائرات الإسرائيلية ، غارات على مناطق في جنوب لبنان والبقاع الغربي، استشهد فيها 5 أشخاص وجرح 3 آخرون، تزامنا مع تقدم بري إسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية شمال نهر الليطاني.

و أفادت بيانات حزب الله، بوجود تقدم إسرائيلي باتجاه بلدة زوطر الشرقية في شمال الليطاني، تزامن مع استهدافات متتالية للحزب استهدفت تموضعات وآليات للجيش الإسرائيلي في المنطقة.

وأعلن الحزب أنه في إطار التصدي للتوغل الإسرائيلي، اشتبك مقاتلوه مع القوات الإسرائيلية من مسافة صفر عند المجمع الكشفي في البلدة، باستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأجبروهم على التراجع، ليعمد بعدها الجيش الإسرائيلي إلى تنفيذ أحزمة نارية في المنطقة.

كما أعلن حزب الله استهداف قوات الجيش الإسرائيلي عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية بصليات صاروخية وقذائف المدفعية وبالصواريخ الثقيلة، واستهداف تجمع لآليات وجنود إسرائيليين عند تلة الخزان في البلدة بصلية صاروخية، بالإضافة إلى استهداف دبابة ميركافا عند بستان زطّام بمحلقة أبابيل الانقضاضية.

وتداولت مصادر أمنية وميدانية رصد تقدم 3 آليات إسرائيلية من زوطر الشرقية باتجاه خلة ميفدون في قضاء النبطية جنوب لبنان، في وقت شنت فيه الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات على كفرتبنيت وجبشيت والنبطية الفوقا وميفدون وبرج قلاويه.

وقُتل شخصان وأصيب ثالث في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة دير عامص في قضاء صور جنوب لبنان، كما استهدفت غارة إسرائيلية منزلين في بلدة بريقع بقضاء النبطية، واستهدفت غارة أخرى منطقة سد بحيرة القرعون في البقاع الغربي، حيث تم سحب قتيلين، أحدهما عسكري في الجيش اللبناني.





كما استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بلدات الحنية، شوكين، ميفدون، يحمر الشقيف، وكفرتبنيت في قضاء النبطية، واستهدف قصف آخر بلدتي المنصوري وصريفا جنوبي لبنان.





وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدتي صريفا وباريش، واستهدف غارات أخرى بلدة النفاخية، وبلدة دير قانون النهر، وبلدات طورا، زوطر الشرقية، وميفدون.