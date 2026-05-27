قبل زفافه بأيام.. حادث مأساوي.. رحيل مأساوي لشاب يحول الفرح إلى جنازة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قصة الشاب مصطفى سنبو، الذي رحل بشكل مفاجئ قبل أيام قليلة من موعد زفافه، في واقعة أثارت حالة واسعة من الحزن.

وخيم الحزن على أسرة الشاب مصطفى سنبو وأصدقائه قبل أيام قليلة من موعد زفافه، بعدما رحل إثر حادث مأساوي أنهى أحلامه التي كان يستعد لتحقيقها مع خطيبته خلال أيام عيد الأضحى .

حيث كان مصطفى يستعد للاحتفال بزفافه في الأول من يونيو المقبل، سادس أيام عيد الأضحى، بعدما أنهى مع خطيبته أغلب ترتيبات الزفاف،لكن تلك الأجواء تحولت فجأة إلى مأساة، بعدما تعرض الشاب لحادث أودى بحياته مساء أمس في أحد أنحاء القاهرة.

وأثار خبر وفاة مصطفى حالة واسعة من الحزن والتعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا تفاصيل الواقعة بكلمات مؤثرة.