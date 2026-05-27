احتفالا بالعيد.. محمود غالي يطرح أغنيته الجديدة الحلاوة دي

طرح المطرب محمود غالي أحدث أعماله الغنائية بعنوان «الحلاوة دي»، في إصدار جديد يهدف إلى مواكبة أجواء العيد وإضفاء حالة من البهجة على الجمهور.

وجاءت الأغنية بروح احتفالية خفيفة تعتمد على الإيقاع السريع والكلمات البسيطة، ما يجعلها مناسبة للأجواء الصيفية واحتفالات العيد، حيث يسعى غالي من خلالها إلى تقديم لون غنائي شبابي قريب من المستمعين.

وتعاون محمود غالي في هذا العمل مع إبراهيم منير، الذي تولى كتابة كلماتها وتلحينها بالإضافة إلى التوزيع الموسيقي، ليخرج العمل بشكل متكامل يجمع بين البساطة والحيوية في آن واحد.

من المقرر أن يُطرح كليب الأغنية خلال أيام، حيث يحمل في طياته مفاجأة خاصة للجمهور، تتمثل في ظهور فنانة محبوبة وذات شعبية واسعة، طالما اشتاق الجمهور لعودتها وإطلالتها مجددًا.

ويأتي الكليب في إطار رؤية إخراجية للمخرج محمد زكي، الذي يقدّم العمل بأسلوب بصري مختلف يواكب روح الأغنية ويعزز من عنصر التشويق والإثارة قبل طرحه الرسمي.



كان غالي طرح منذ أيام أغنية "كتاب حياتي" وفاء وتقديرا للفنان الراحل حسن الأسمر، ومن وحي أغنيته الشهيرة "كتاب حياتي"، ولكن بكلمات ولحن وتوزيع جديد، لترصد تفاصيل من رحلة غالي في الحياة والفن.

محمود غالي حقق نجاحًا ملحوظًا مؤخرًا من خلال أغنيته “إحنا تمام”، التي طرحها خلال عيد الفطر المبارك، ونالت نسب مشاهدة مرتفعة وإشادات واسعة من الجمهور، بفضل طابعها الخفيف والمبهج المناسب للأجواء الاحتفالية.

كما واصل غالي تنويع أعماله الغنائية خلال الشهور الماضية، مقدمًا مجموعة من الأغنيات التي لاقت صدى جيدًا، أبرزها أغنية "مغرورة"، وأغنية "بعد البعد".