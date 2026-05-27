لجنة متابعة لتطبيق عوامل السلامة بحمامات السباحة فى أندية سخا وكفر الشيخ | صور

انطلقت لجنة تفتيش ومتابعة على حمامات السباحة فى أندية كفر الشيخ وسخا صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، لمتابعة تطبيق عوامل الأمن والسلامة في إطار الحرص على توفير أعلى درجات الأمان والسلامة داخل حمامات السباحة بالمنشات التابعة والتأكد من الالتزام الكامل بمعايير الأمن والسلامة والكود الطبي المعتمد وتوافر فرق الإنقاذ المؤهلة وأدوات الإسعافات الأولية داخل المنشآت المختلفة، وفق توجيهات جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

أصدر الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تعليماته بتشكيل لجان المتابعة بعضوية العناصر الفنية والقانونية والإنشائية بدأت من الأمس وتستمر على مدار أيام عيد الأضحى المبارك للاطلاع على التزام الهيئات الشبابية والرياضية التى بها حمامات سباحة بتطبيق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية، بإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، ووفق التنسيق بين وزارة الشباب والرياضة والإتحاد المصري للغوص والإنقاذ على تنفيذ منظومة متكاملة للمتابعة والتأمين .

ضمت لجنة متابعة حمامات السباحة بأندية كفر الشيخ الرياضى وسخا الرياضى، محمود سلطح وأحمد الحايس، أعضاء لجان متابعة تطبيق الكود الطبي والكود المصرى لتأمين المسطحات المائية بالمديرية، و تولي شباب كفر الشيخ اهتمامًا كبيرًا بملف تأمين حمامات السباحة والمنشآت الرياضية خلال موسم الصيف، في ظل الإقبال الكبير من المواطنين على الأندية ومراكز الشباب التى بها حمامات سباحة، خاصة على مدار ايام العيد، مشددًا على تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة الميدانية المستمرة لضمان تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة حفاظًا على سلامة المواطنين.