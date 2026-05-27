العيد فرحة.. محافظ كفر الشيخ يقدم هدايا الرئيس للأيتام

زار المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك، دار الأمل لإيواء الأطفال الأيتام بشارع عبد الهادي راضي (الاستاد) بمدينة كفر الشيخ، والتي تأوي 28 طفلًا وطفلة؛ لمشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة دار السلام حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمحاسب خالد عبد العظيم، وكيل المديرية.

وخلال الزيارة، قدم محافظ كفر الشيخ الهدايا والألعاب للأطفال، مصحوبةً بكروت تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعبيرًا عن اهتمام الدولة برعاية الأيتام وحرص القيادة السياسية على ضمان حياة كريمة لهذه الفئة الغالية، وقد ارتسمت الفرحة على وجوه الأطفال، الذين استقبلوا اللفتة الكريمة بسعادة غامرة.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على مستوى الخدمات والتغذية المقدمة للأطفال، بالإضافة إلى الرعاية الصحية والاجتماعية، واستمع إلى شرح من المشرفين حول الجهود المبذولة لرعايتهم، مؤكدًا أن رعاية الأيتام مسؤولية مجتمعية تتطلب تكاتف الجميع لضمان مستقبل أفضل لهم، مشيدًا بجهود المشرفين والقائمين على رعايتهم.