ابتهاجًا بفرحة العيد.. محافظ كفر الشيخ يوزع الهدايا على الأطفال| صور

حرص المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، عقب صلاة عيد الأضحى، على تقديم الهدايا التي تحمل صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمصلين والأطفال وذوي الهمم، الذين عبروا عن فرحتهم بتوزيع الهدايا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة لأبناء وأجهزة المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات وأن يحفظ مصر على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، أعلن رفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة المحافظة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وتكثيف التواجد المروري لمنع التكدس، بالمناطق العامة ودور العبادة، وتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال عيد الأضحى وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، وإلغاء الإجازات بالمستشفيات والمرافق الحيوية، وفتح جميع المتنزهات والحدائق أمام الزوار خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وشدد على ضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، وكذا فتح جميع المجازر لتقديم خدمة ذبح الأضاحي والفحوصات البيطرية بالمجان، مع استمرار انعقاد غرفة العمليات الرئيسية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة والغرف الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة البلاغات والأحداث على مدار الساعة، لضمان احتفالات سعيدة لأهالينا.