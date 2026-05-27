وسط آلاف المواطنين.. محافظ كفر الشيخ يؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك| صور

أدى المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة سيتي كلوب، وسط الآلاف من أهالي كفرالشيخ، بحضور اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة المرور، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف، ووكلاء الوزارات، ورؤساء القطاعات الخدمية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقد ألقى الدكتور رمضان عبدالسميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، خطبة العيد، مؤكدًا فيها أهمية تقوية الروابط الاجتماعية عبر صلة الرحم وتقوية العلاقات والمحبة والود بين الناس بتبادل التهاني والتزاور، فتزاوروا، وتراحموا، واجبروا الخواطر، موضحاً أن عيد الأضحى هو عيد الفداء والطاعة والتضحية، وأن من أعظم القربات في هذا اليوم إراقة الدم تقربًا إلى الله، اقتداءً بسنة الخليل إبراهيم عليه السلام، وسنة النبي محمد ﷺ.

وتناولت الخطبة عددًا من القيم الإيمانية والاجتماعية، ودعت إلى الالتزام بالآداب العامة في العيد، والتحذير من الممارسات السلبية التي تسيء للمجتمع، مثل الذبح خارج المجازر، وإطلاق الألعاب النارية، لافتاً أن العيد يجب أن يكون مظهرًا للحضارة والرقي، ومناسبة لإدخال البهجة والسرور على الأسر والأطفال وصلة الأرحام، داعيًا الله أن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا.

وحرص آلاف المصلين، على أداء صلاة عيد الأضحى بالساحات بالمدن والقرى البالغ عددها 423 ساحة، وتوافد المصلون في ساعة مبكرة لتأدية الصلاة في الساحة الرئيسية بنادي سيتي كلوب، بمدينة كفرالشيخ.