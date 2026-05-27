أوقاف كفر الشيخ تواصل الاستعداد لصلاة عيد الأضحى المبارك بـ 423 ساحة| صور

واصلت مديرية أوقاف كفر الشيخ بكافة إداراتها الفرعية جهودها لتجهيز الساحات؛ استعدادًا لاستقبال جموع المصلين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، تعزيزًا للدور الدعوي والخدمي لوزارة الأوقاف، وسعيًا إلى إضفاء أجواء من البهجة والسرور على بيوت الله عز وجل.

وشملت الأعمال تنفيذ حملات نظافة الساحات وتطهيرها، وإبراز مظاهر الفرحة بالساحات وتهيئتها على أكمل صورة، مع تهيئة المداخل والمخارج وتنسيق الصفوف؛ لضمان خروج شعيرة العيد في أبهى صورها الروحانية والحضارية، واللتزام بالضوابط المنظمة لتهيئة بيوت الله للمصلين، وتخصيص أماكن مناسبة لكبار السن وذوي الهمم، وترتيب الواعظات للإشراف على مصليات السيدات وتنظيمها تحقيقًا للسكينة والنظام.

وتُنفذ هذه الاستعدادات برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور السيد حسين عبد الباري، رئيس القطاع الديني، وبإشراف ومتابعة الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، ضمن خطة المديرية لإدخال البهجة على قلوب المواطنين، وبما يسهم في نشر الفكر الوسطي المعتدل.

وأكدت مديرية أوقاف كفر الشيخ، استمرار تنفيذ حملات التجهيز والنظافة بجميع الإدارات، بما يُسهم في عمارة بيوت الله عز وجل، وترسيخ القيم السمحة وبناء وعي ديني قائم على الفهم الصحيح.