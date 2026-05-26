لصلاة العيد.. تجهيز 87 ساحة بأندية ومراكز شباب كفر الشيخ

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، عن إعداد وتجهيز 87 ساحة بالهيئات الشبابية والرياضية التابعة لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، بمدن وقرى المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، برعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة والدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف المصرية والمهندس إبراهيم مكى محافظ كفر الشيخ.

من جانبه، أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية برئاسته مستمرة فى التنسيق بين المديرية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء لتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع المؤدية لمراكز الشباب والأندية التى بها ساحات للصلاة، لتهيئة الأجواء المناسبة لأداء شعائر صلاة العيد، ومشاركة متطوعى وزارة الشباب والرياضة فى تنظيم واستقبال المواطنين، مشيرًا إلى تفعيل مبادرة "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" على مدار أيام عيد الأضحى المبارك .

ووجه «محروس» بمتابعة غرفة العمليات المركزية وبالإدارات الفرعية لتطبيق عوامل الأمن والسلامة وفق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية وقد انطلقت لجان متابعة تطبيق الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية وحمامات السباحة لمتابعة تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة بمراكز شباب قلين ومحلة دياى والتنمية الشبابية بفوة ونادى بيلا الرياضى وكذلك رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب، والأندية على مستوى المحافظة وإتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين طوال إجازة عيد الاضحى المبارك وتقديم كافة الخدمات الترفيهية للأعضاء والوافدين.