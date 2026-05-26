بمشاركة شبابية.. تواصل فعاليات جميلة يا بلدي لتجميل شوارع كفر الشيخ| صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، فعاليات مبادرة «جميلة يا بلدي» والتي تُنفذ بمشاركة شبابية واسعة، وتشمل أعمال النظافة والتجميل ودهان البلدورات وتشجير الجزر الوسطى.

أكد محافظ كفرالشيخ أن المبادرة تأتي في إطار رؤية المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل والتشجير، بما يسهم في توفير بيئة حضارية تليق بأهالينا.

أشاد محافظ كفرالشيخ بالحماس الكبير والمشاركة الإيجابية للشباب في تنفيذ المبادرة، مؤكدًا أن الشباب يمثلون شريكًا أساسيًا في جهود التنمية وتحقيق أهداف المحافظة، وأن مشاركتهم تعكس روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية تجاه الحفاظ على المظهر الجمالي للمدن والقرى.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن مبادرة «جميلة يا بلدي» مستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، ونجحت في تحقيق معظم مستهدفاتها، من خلال رفع كفاءة الشوارع والميادين وتحسين مستوى النظافة العامة والتجميل، فضلًا عن تعزيز الهوية البصرية وإبراز الوجه الحضاري للمحافظة.

شدد محافظ كفرالشيخ على استمرار المتابعة الميدانية لأعمال المبادرة، وتكثيف الجهود للحفاظ على ما تم إنجازه، مع التوسع في تنفيذ أعمال التجميل والتشجير، بما يحقق نقلة نوعية مستدامة في مستوى الخدمات والمظهر الحضاري بمحافظ كفرالشيخ.