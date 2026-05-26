قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء يوم عرفة مستجاب قبل أذان المغرب.. الإفتاء تعرض أفضل الأدعية المستحبة
تعرف على موعد إعلان نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل في الجيزة
فريدة سيف النصر بعد خضوعها لفحوصات طبية: ادعوا لي ماتطلعش جلطة
وزير الصناعة: نستهدف استحداث برنامج عالمي للتعليم المهني لتحسين جودة خريجي التعليم الفني
سفيرة رومانيا بالقاهرة تهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك
فلسطين: استيلاء الاحتلال على أراض في "النبي صموئيل" و"بيت إكسا" امتداد لحرب استعمارية
الونش: الزمالك أقوى من الأهلي وبيراميدز والأرقام تؤكد ذلك
غدا.. طقس حار نهارا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30
فرنسا تؤكد تضامنها مع باكستان في مواجهة الإرهاب
الرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس إيران.. ويبحثان جهود صياغة اتفاق نهائي وشامل مع أمريكا
موعد مباراة مصر وتنزانيا في كأس الأمم الإفريقية
أوكرانيا تنفي شن هجمات بطائرات مسيرة على الحدود مع بيلاروس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

غدا.. طقس حار نهارا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

هيئة الأرصاد
هيئة الأرصاد
أ ش أ

 يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد نهار غد /الأربعاء/ طقس حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية؛ شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود البلاد ليلاً طقس معتدل الحرارة الى مائل للبرودة على أغلب الانحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وسط فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

فيما تنشط رياح علي على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فهي خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح، شمالية غربية : شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وعن حالة البحر بخليج السويس: فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح : شمالية غربية .


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 31 19

6 اكتوبر 30 19

بنها 29 19

دمنهور 28 18

وادى النطرون 31 19

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 27 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 19

دمياط 25 18

بورسعيد 26 20

الاسماعيلية 31 17

السويس 30 19

العريش 27 16

رفح 26 15

رأس سدر 31 21

نخل 31 16

كاترين 27 12

الطور 30 22

طابا 29 19

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 34 23

الاسكندرية 26 19

العلمين 25 17

مطروح 25 18

السلوم 26 16

سيوة 31 18

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 22

مرسى علم 34 24

شلاتين 36 23

حلايب 33 25

أبو رماد 35 24

مرسى حميرة 34 24

أبرق 35 23

جبل علبة 33 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 19

بني سويف 32 19

المنيا 33 19

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 37 23

الأقصر 37 22

أسوان 38 24

الوادى الجديد 36 21

أبوسمبل 36 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 29

المدينة 45 30

الرياض 44 28

المنامة 36 30

أبوظبى 40 28

الدوحة 43 32

الكويت 43 28

دمشق 31 15

بيروت 24 21

عمان 27 14

القدس 25 16

غزة 25 20

بغداد 40 25

مسقط 37 33

صنعاء 29 13

الخرطوم 42 29

طرابلس 25 19

تونس 30 18

الجزائر 23 13

الرباط 33 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-


المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 12

إسطنبول 28 16

إسلام آباد 38 25

نيودلهى 45 30

جاكرتا 32 23

بكين 29 19

كوالالمبور 35 25

طوكيو 27 20

أثينا 30 19

روما 33 17

باريس 34 19

مدريد 35 18

برلين 25 10

لندن 28 13

مونتريال 24 14

موسكو 14 07

نيويورك 28 18

واشنطن 26 17

نواكشوط 35 22

أديس أبابا 24 14

هيئة الأرصاد طقس والقاهرة الصعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم 2026 .. ظهرت الآن

أدعية يوم عرفة

3 أدعية لا تفرط فيها يوم عرفة.. تمسك بها ورددها حتى المغرب

يوم عرفة

3 ذنوب لا يكفرها صيام يوم عرفة .. هؤلاء لا يغفر الله لهم معاصي سنتين

ريبيرو

تطورات مثيرة في قضية روبيرو ضد الأهلي.. وفرج عامر: اللي يصعب عليك يفقرك

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي

دعاء يوم عرفة لأبي المتوفي .. ردده الآن لعله يكون من العتقاء في هذا اليوم

مباراة الزمالك وبيراميدز

في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال

الزمالك

يحتاج إلى معجزة.. ناقد رياضي يصدم جماهير الزمالك بشأن مشاركة الفريق الأفريقية

ترشيحاتنا

دعاء يوم عرفة

متى ينتهي دعاء يوم عرفة ؟ انتهز أثمن ساعة بـ70 دعوة تقضي الحوائج وتسدد الديون

دعاء يوم عرفة - ادعيه يوم عرفة

أفضل وقت للدعاء يوم عرفة .. أمامك فرصة ردد 110 أدعية مستجابة تقضي حوائجك

دعاء يوم عرفة للميت يوم عرفة

دعاء يوم عرفة للميت .. ردد أفضل أدعية للمتوفى يفرح بها وتدخله الجنة

بالصور

الأعياد تكشف توتر العلاقات الزوجية بشكل أكبر.. فكيف نتعامل معها؟

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟

ماذا يحدث عند تناول اللحم الضاني في عيد الأضحى؟.. أحذر من الإفراط

فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم
فوائد اللحم الضاني للجسم

مي عز الدين تتألق بفستان خمري أنيق في “صاحبة السعادة"

مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس

نشرة المرأة والمنوعات| ماذا يأكل الحاج لتجنب الإجهاد الحراري؟ وكيفية تجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: زيارة بوتين للصين.. إعادة رسم للتحالفات الدولية

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

المزيد