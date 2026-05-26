غدا.. طقس حار نهارا معتدل ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد نهار غد /الأربعاء/ طقس حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على السواحل الشمالية؛ شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يسود البلاد ليلاً طقس معتدل الحرارة الى مائل للبرودة على أغلب الانحاء.

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، وسط فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة

فيما تنشط رياح علي على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فهي خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح، شمالية غربية : شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر؛ فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح : شمالية غربية.

وعن حالة البحر بخليج السويس: فهي معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج من مترين إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح : شمالية غربية .



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 30 20

العاصمة الجديدة 31 19

6 اكتوبر 30 19

بنها 29 19

دمنهور 28 18

وادى النطرون 31 19

كفر الشيخ 28 18

بلطيم 27 18

المنصورة 29 18

الزقازيق 30 19

شبين الكوم 29 19

طنطا 29 19

دمياط 25 18

بورسعيد 26 20

الاسماعيلية 31 17

السويس 30 19

العريش 27 16

رفح 26 15

رأس سدر 31 21

نخل 31 16

كاترين 27 12

الطور 30 22

طابا 29 19

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 34 23

الاسكندرية 26 19

العلمين 25 17

مطروح 25 18

السلوم 26 16

سيوة 31 18

رأس غارب 33 21

سفاجا 34 22

مرسى علم 34 24

شلاتين 36 23

حلايب 33 25

أبو رماد 35 24

مرسى حميرة 34 24

أبرق 35 23

جبل علبة 33 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 31 19

بني سويف 32 19

المنيا 33 19

أسيوط 33 19

سوهاج 34 20

قنا 37 23

الأقصر 37 22

أسوان 38 24

الوادى الجديد 36 21

أبوسمبل 36 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :-

المدينة العظمى الصغرى

مكة 42 29

المدينة 45 30

الرياض 44 28

المنامة 36 30

أبوظبى 40 28

الدوحة 43 32

الكويت 43 28

دمشق 31 15

بيروت 24 21

عمان 27 14

القدس 25 16

غزة 25 20

بغداد 40 25

مسقط 37 33

صنعاء 29 13

الخرطوم 42 29

طرابلس 25 19

تونس 30 18

الجزائر 23 13

الرباط 33 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:-



المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 25 12

إسطنبول 28 16

إسلام آباد 38 25

نيودلهى 45 30

جاكرتا 32 23

بكين 29 19

كوالالمبور 35 25

طوكيو 27 20

أثينا 30 19

روما 33 17

باريس 34 19

مدريد 35 18

برلين 25 10

لندن 28 13

مونتريال 24 14

موسكو 14 07

نيويورك 28 18

واشنطن 26 17

نواكشوط 35 22

أديس أبابا 24 14