وسط دعوات وندوات وحلقات دينية.. حجاج السياحة يستعدون للنفرة من عرفات إلى مزدلفة بنهاية اليوم

محمد الاسكندرانى

أوشك حجاج السياحة على الانتهاء من أداء الركن الأعظم للحج بالوقوف على صعيد عرفات، بعد ان أدّوا  الحجاج يومهم ما بين الصلاة والدعاء والتلبية وحضور الدروس والحلقات الدينية بكافة مخيمات الحج السياحي بجميع أنواعه وبرامجه " الاقتصادي والبري والخمس نجوم والفاخر ".

وقد تعاون الجميع لتوفير أجواء إيمانية للحجاج بالمخيمات و دعوات وصلوات وأذكار لم تنقطع منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ومنذ وصول الحجاج الي صعيد عرفات

تصعيد ناجح


وقد جاء وقوف الحجاج بصعيد عرفات بعد نجاح تصعيدهم من خلال خطة محكمة أشرفت عليها بعثة الحج السياحي، بالإضافة الي الجهد المتميز لشركات السياحة ومشرفيها في ترتيب التصعيد والعمل علي خدمة الحجاج

وقد ساعد في نجاح تصعيد الحجاج الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات السعودية بكافة أجهزتها ، والتي ساهمت في سهولة تصعيد الحجاج وعدم وجود زحام رغم الأعداد الغفيرة.

ويشارك في اللجنة الرئيسية للحج السياحي من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة كل من :- ناصر تركي نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وأحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات ووليد خليل نائب رئيس اللجنة ويسري السعودي عضو مجلس إدارة الغرفة وعضو اللجنة.

كما يشارك في البعثة ايضا اعضاء اللجنة العليا من وزارة السياحة كل من إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، بالإضافة إلى مشرفي واعضاء البعثة الذين تم توزيعهم بين لجان البعثة لمتابعة موسم الحج 
ويشارك بالبعثة ايضا من غرفة الشركات فريق عمل من الجهاز الإداري بإشراف اسامة عمارة المدير التنفيذي للغرفة


متابعة مستمرة
وأعلنت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الشركات رئيس بعثة الحج السياحي وضع خطة محكمة لتفويج حجاج السياحة من عرفات إلى المزدلفة وقت النفرة ، بعد إنتهاء يوم عرفة،  مشيرة الي أن البعثة وضعت توقيتات محددة لتحرك الأتوبيسات المقلة للحجاج فور غروب شمس يوم عرفات.

وأضافت رئيس بعثة الحج السياحي أن موقع مخيمات الحج السياحي قريبة من مسارات النفرة وبداياتها مما يسهم في سهولة النفرة وتأمين وصول الحجاج الي مشعر مزدلفة

موضحة أن لجان بعثة الحج السياحي تتابع تقديم كافة الخدمات المتفق عليها لحجاج السياحة خلال فترة تواجدهم بعرفة ومنى، فضلا عن التدخل السريع لحل أية أزمات طارئة تواجه الحجاج

وكشف رئيس بعثة الحج السياحي ان حجاج السياحة قضوا يوم عرفه بالدعاء والتلبية وحضور الدروس والحلقات الدينية بكافة المخيمات سواء من قبل المشايخ والوعاظ الذين اصطحبتهم البعثة معها، او من اصطحبتهم شركات السياحة، وقالت إن لجان البعثة رصدت تنفيذ الخدمات المقررة بالمخيمات في عرفات من تقديم تغذية شاملة طوال يوم عرفة وبمخيمات جميع برامج الحج السباحي ، بجانب

حل فوري 
وحول وجود شكاوى او مخالفات وصلت البعثة اكدت سامية سامي ان البعثة لم تتلق شكاوى معضلة مباشرة من الحجاج ، لكن اللجان تابعت كذلك أية ملاحظات أو شكاوى حتي ما تم نشرها علي السوشيال ميديا حرصا على راحة الحجاج وتحركت اللجان لمتابعة تلك الملاحظات ، والتأكد من صحتها من عدمه وتلافيها مثل شكاوى فردية حول انقطاع الكهرباء او تعطل باجهزة تكييف وتم حلها علي الفور 
 
متابعة النفرة وبمزدلفة 
ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم عضو اللجنة العليا للحج والعمرة ورئيس لجنة السياحة بغرفة الشركات أن بعثة الحج السياحي سوف تتواصل على مدار الساعة مع رؤساء تضامنات الشركات المنفذة للحج للاطمئنان على أحوال حجاجهم خلال النفرة من عرفات وحتى وصول جميع الحجاج لمشعر مزدلفة، والتأكد من تنفيذ وتوفير كافة الخدمات المتفق عليها ، وذلك بموجب الاتفاق والعقد الموحد الموقع بين الغرفة والراجحي المسؤولة عن ضيافة حجتج السياحة

وأضاف احمد إبراهيم أن المخيمات المخصصة للحج السياحي تتباين الخدمات بها لتستوعب مختلف مستويات وبرامج الحج السياحى من الاقتصادى والبرى إلى الخمس نجوم والفاخر وبرامج الـ VIP، مشددا على أن الخدمات المقدمة لحجاج شركات السياحة تعد هي الأفضل بين كافة الدول الاسلامية علي الإطلاق

موضحا أنه تم مد مخيمات الحج السياحي بكافة التجهيزات التى تضمن راحة الحجاج من أجهزة التكييف والفرش الحديثين وبالطبع خدمات التغذية المتميزة ، مشيرا الي ان لجان البعثة قامت بتنفيذ جولات ميدانية متتالية طوال الأيام الماضية داخل مخيمات عرفات لمتابعة مستوى التجهيزات والتأكد من مطابقتها المعايير المعتمدة من وزارة الحج والعمرة السعودية.

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
فوائد اللحم الضاني للجسم
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
نشرة المرأة والمنوعات
