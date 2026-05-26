خلال العيد.. توجيهات من وزيرة الإسكان برفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المدن الجديدة

نشرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إنفوجرافًا يتضمن توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المدن الجديدة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بالكفاءة المطلوبة، والحفاظ على المظهر الحضاري لـ المدن الجديدة.

منع أي مخالفات

وتضمنت التوجيهات رفع درجة الجاهزية بكافة قطاعات المرافق والخدمات، وتوفير فرق الطوارئ والتشغيل والصيانة، مع تشديد الرقابة لمنع أي مخالفات بناء أو تعديات خلال فترة الإجازة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، إلى جانب سرعة التعامل مع أي أعطال، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

تكثيف أعمال النظافة

كما شملت توجيهات المهندسة راندة المنشاوي لرؤساء أجهزة المدن الجديدة تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات بالشوارع والميادين والمحاور الرئيسية والمسطحات الخضراء، وضمان انتظام تشغيل جميع الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والتأكد من جاهزية فرق المتابعة الميدانية وغرف الأزمات والطوارئ للعمل على مدار الساعة.