الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم الثلاثاء في مصر

آية الجارحي

أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 26-5-2026، استقرت مقابل الجنيه في اول ايام اجازة العيد للبنوك.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدم موقع صدى البلد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 26 ماية 2026، ضمن نشرته الخدمية .


سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 52.29 جنيه للشراء و52.39 جنيه للبيع.

سعر بنك الشركة المصرفية 52.28 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري  52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك نكست  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري العربي  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البركة  52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بيت التمويل الكويتي  52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول  52.20 جنيه للشراء و52.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري  52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك اتش اس بي سي  52.18 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني  52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الامارات دبي 52.13 جنيه للشراء و52.23 جنيه للبيع.

كيف نتعامل مع العلاقات الزوجية المضطربة في الأعياد؟
فوائد اللحم الضاني للجسم
مي عز الدين والإعلامية إسعاد يونس
نشرة المرأة والمنوعات
