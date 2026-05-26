القبض على شخص متهم بالنصب الإلكتروني على عملاء البنوك

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عنصر جنائى - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك المختلفة وطلب تحديث بياناتهم البنكية والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإيهامهم بقدرته على مساعدتهم فى الحصول على قروض وتمكنه بموجب ذلك من الإستيلاء على أموالهم وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى وإجراء تحويلات مالية على بعض المحافظ الإلكترونية الخاصة به وغلق هاتفه عقب ذلك.





عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطه بدائرة المركز ، وبحوزته ("هاتفى محمول، 4 شرائح خطوط هواتف محمولة" بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وإرتكابه عدد (8) وقائع بذات الأسلوب .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.