أعلنت وزارة السياحة والآثار عن وصول آخر أفواج الحج السياحي البري إلى الأراضي السعودية، وذلك ضمن خطة تسيير الأفواج خلال الموسم الحالي.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على المتابعة الدقيقة لرحلات حجاج السياحة البري هذا العام، وتنفيذاً لتوجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار باستمرار العمل على مدار الساعة للتأكد من تقديم أفضل مستويات من الخدمات للحجاج وضمان سلامتهم وراحتهم خلال جميع مراحل الرحلة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن إجمالي حجاج السياحة الذين تم نقلهم عبر المنفذ البري بلغ 5700 حاج انطلاقاً من ميناء نويبع البحري المصري ومروراً بميناء العقبة الأردني ومنفذ حالة عمار وحتى منطقة النوارية بمكة المكرمة والمدينة المنورة بالأراضي السعودية.

وقامت الوزارة، مُمثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بنشر لجانها في كافة نقاط مسار رحلة الحج السياحي البري لاستقبال الحجاج فور وصولهم وتقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لهم، في ضوء خطة متكاملة تضمنت انسيابية في حركة الوصول وتلقي الخدمات وفقاً للضوابط الموضوعة من قبل الوزارة.

وأضافت سامية سامي أن اكتمال وصول الأفواج وفقاً للجدول الزمني المُعتمد يعكس كفاءة المنظومة التنظيمية التي وضعتها الوزارة لموسم الحج الحالي، مشيرة إلى أن متابعة حجاج السياحة لا يتوقف عند مرحلة الوصول، وإنما يمتد ليشمل متابعتهم خلال أداء المناسك وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، بما يحقق المستهدفات الموضوعة لتقديم خدمة متميزة لضيوف الرحمن.

وأشارت إلى أن لجان الوزارة ترفع تقارير دورية على مدار الساعة بشأن أحوال الحجاج وسير الخدمات المقدمة لهم، وتتدخل بصورة فورية لحل أي ملاحظات أو تذليل أي عقبات قد تواجههم، وذلك بالتنسيق المباشر مع السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، فضلاً عن التواصل المستمر مع شركات السياحة المنظمة لضمان الالتزام الكامل بالمعايير المعتمدة

كما أوضحت أن غرفة عمليات متابعة رحلات البري رصدت مسارات جميع الحافلات الناقلة للحجاج بدقة منذ انطلاق أولى الرحلات وحتى وصولها إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من خلال منظومة تحديد المواقع (GPS) المُثبتة على الحافلات، بما عزز منظومة الأمن والسلامة المقدمة لحجاج بيت الله الحرام من حجاج السياحة المصريين، حيث ستواصل المنظومة عملها لرصد رحلات العودة فور انتهاء الحجاج من أداء المناسك وحتى وصولهم إلى أرض الوطن.

جدير بالذكر أن منظومة الحج السياحي البري لهذا الموسم

اعتمدت على خطة تنظيمية متكاملة شملت التنسيق المُسبق مع الجهات الأمنية بكافة المنافذ ومع شركة الجسر العربي للملاحة والسلطات المعنية بكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، بما يجسد حرص الوزارة على تقديم خدمة متميزة لحجاج بيت الله الحرام وضمان سلامتهم خلال جميع مراحل أداء الفريضة، على أن تتواصل أعمال اللجان حتى انتظام عودة آخر فوج إلى أرض الوطن.



