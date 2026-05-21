نزل 45 قرشا.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار اليوم الخميس 21 مايو

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا في تعاملات اليوم داخل عدد من البنوك، حيث انخفض سعر صرف الدولار في البنك الأهلي المصري بنحو 45 قرشًا مقارنة بمستويات أمس التي سجلت 53.37 جنيه، ليصل اليوم إلى 52.91 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع، وسط تحركات متباينة بأسعار الصرف بين البنوك العاملة في السوق المحلية.

وسجل الدولار في بنك مصر نفس مستويات البنك الأهلي المصري عند 52.91 جنيه للشراء و53.01 جنيه للبيع، مع ارتفاع طفيف مقارنة بالتعاملات السابقة، بحسب الأسعار المعلنة على شاشات التداول بالبنوك.

كما بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 52.90 جنيه للشراء و53.00 جنيه للبيع، وهي نفس المستويات المسجلة في بنك الإسكندرية خلال تعاملات اليوم.

وفي المقابل، تراجع سعر الدولار في عدد من البنوك الأخرى، حيث سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، مع انخفاض ملحوظ مقارنة بالتعاملات السابقة.

وسجل الدولار أيضًا في بنك QNB الأهلي نحو 52.80 جنيه للشراء و52.90 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار المعلنة في البنك التجاري الدولي CIB خلال تعاملات اليوم.

وتأتي هذه التحركات في ظل متابعة الأسواق المحلية لتطورات سعر الصرف والتغيرات المرتبطة بتدفقات النقد الأجنبي وحركة العرض والطلب داخل القطاع المصرفي المصري.