قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اليوم.. الحكم في استئناف رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن بالتجمع الخامس
هل لغير الحجاج نصيب من نفحات يوم عرفة؟.. عطية لاشين يجيب
الرئيس السيسي: نسعى إلى تسوية الأزمات بالوسائل السلمية وتحقيق الاستقرار والتنمية وصون مقدرات الشعوب
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
أعلى سعر للدولار عند 53.52 جنيه بتعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 بالبنوك المصرية
شوبير يحسم الجدل بشان مشاركة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
لو شريب شاي ثقيل .. استشاري تغذية يوضح أضراره على الجسم
الرئيس السيسي يبحث مع وزيري خارجية الجزائر وتونس سبل تفعيل الآلية الثلاثية وحل الأزمة الليبية
الفراخ البيضاء بـ90 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس
الذهب يحافظ على مكاسبه مع تزايد التفاؤل بانحسار توترات الشرق الأوسط
الدولار وصل كام ؟..أسعار العملات اليوم الخميس في مصر
عقب تتويج الزمالك.. ترتيب هدافي الدوري المصري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استقرار الدولار الأمريكي بعد لهجة متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي

استقرار الدولار الأمريكي بعد لهجة متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي
استقرار الدولار الأمريكي بعد لهجة متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي
أ ش أ

استقر الدولار الأمريكي خلال التعاملات التي جرت اليوم /الخميس/ بعدما أظهرت تعليقات صادرة عن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الليل أن عددًا أكبر من صناع السياسة أصبحوا منفتحين على رفع أسعار الفائدة.


وتأثرت العملات الأخرى على خلفية التوقعات المتشددة إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران ، حيث كان الدولار الأسترالي من بين أكبر المتراجعين خاصة بعد صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل في البلاد.


وفي المقابل، استقر الين الياباني بعد صدور بيانات قوية للتجارة ومؤشرات مديري المشتريات، بينما سجلت الروبية الهندية مستويات منخفضة قياسية جديدة.


وارتفع مؤشر الدولار والعقود الآجلة لمؤشر الدولار بنحو 0.1% لكل منهما اليوم، ليبقيا بالقرب من أعلى مستوياتهما في 6 أسابيع التي تم تسجيلها في وقت سابق من هذا الأسبوع.


وأظهرت محاضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أبريل أن عددًا متزايدًا من المسؤولين يدرسون رفع أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم.


وارتفع التضخم خلال الشهرين الماضيين، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الطاقة ؛ نتيجة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.


وأظهرت المحاضر أن غالبية صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أبدوا انفتاحًا على "بعض التشديد في السياسة النقدية" إذا ظل التضخم أعلى باستمرار من هدف البنك البالغ 2%..مشيرة إلى تزايد الميل المتشدد داخل البنك المركزي قبل تولي كيفن وورش منصب رئيس المجلس.


كما دعمت الإشارات المتباينة بشأن الحرب مع إيران الدولار، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع ، إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة على المدى الطويل.


وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إحراز تقدم في محادثات السلام ، لكنه عاود أمس /الأربعاء/ تحذيراته من تحرك عسكري جديد ضد إيران إذا لم تقبل البلاد اتفاق سلام قريبًا.


وتراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% اليوم، متأثرًا بشكل رئيسي ببيانات وظائف أضعف من المتوقع لشهر أبريل الفائت.


وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في 4 سنوات ونصف، مع انخفاض إجمالي عدد العاملين.


وأظهرت البيانات حدوث بعض التباطؤ في سوق العمل الأسترالية ، كما عززت القناعة بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال شهر يونيو المقبل.


وكان البنك المركزي قد ألمح إلى ذلك خلال اجتماعه الأخير .. موضحًا أنه بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أصبح مستعدًا للانتظار ومراقبة آثار الزيادات السابقة والحرب مع إيران.
وفيما يتعلق بالعملات الأخرى ..استقر اليورو والجنيه الإسترليني الذي كان قد سجل ارتفاعًا قويًا أمس / الأربعاء/ ؛ بعدما جاءت بيانات التضخم أقوى من المتوقع بفعل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.


واستقر الدولار مقابل الين الياباني بعدما سجلت اليابان فائضًا تجاريًا أقوى من المتوقع في أبريل الماضي ، مدعومًا بشكل رئيسي بقوة الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين.


لكن الواردات ارتفعت أيضًا بشكل حاد، مدفوعة بأشباه الموصلات والإلكترونيات مع توسع الشركات اليابانية في بناء المزيد من البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.


كما أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات في اليابان نموًا في كل من قطاعي التصنيع والخدمات خلال أوائل مايو.

استقر الدولار الأمريكي مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة الحرب مع إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الجديدة الرسمية

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الأهلي

الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود

صورة أرشيفية

الخارجية الإيرانية: عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

أرشيفية

اعرف بكام.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 21 مايو 2026

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد