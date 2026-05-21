استقرار الدولار الأمريكي بعد لهجة متشددة من بنك الاحتياطي الفيدرالي

استقر الدولار الأمريكي خلال التعاملات التي جرت اليوم /الخميس/ بعدما أظهرت تعليقات صادرة عن مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الليل أن عددًا أكبر من صناع السياسة أصبحوا منفتحين على رفع أسعار الفائدة.



وتأثرت العملات الأخرى على خلفية التوقعات المتشددة إلى جانب استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران ، حيث كان الدولار الأسترالي من بين أكبر المتراجعين خاصة بعد صدور بيانات ضعيفة لسوق العمل في البلاد.



وفي المقابل، استقر الين الياباني بعد صدور بيانات قوية للتجارة ومؤشرات مديري المشتريات، بينما سجلت الروبية الهندية مستويات منخفضة قياسية جديدة.



وارتفع مؤشر الدولار والعقود الآجلة لمؤشر الدولار بنحو 0.1% لكل منهما اليوم، ليبقيا بالقرب من أعلى مستوياتهما في 6 أسابيع التي تم تسجيلها في وقت سابق من هذا الأسبوع.



وأظهرت محاضر اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أبريل أن عددًا متزايدًا من المسؤولين يدرسون رفع أسعار الفائدة في ظل ارتفاع التضخم.



وارتفع التضخم خلال الشهرين الماضيين، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة تكاليف الطاقة ؛ نتيجة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.



وأظهرت المحاضر أن غالبية صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي أبدوا انفتاحًا على "بعض التشديد في السياسة النقدية" إذا ظل التضخم أعلى باستمرار من هدف البنك البالغ 2%..مشيرة إلى تزايد الميل المتشدد داخل البنك المركزي قبل تولي كيفن وورش منصب رئيس المجلس.



كما دعمت الإشارات المتباينة بشأن الحرب مع إيران الدولار، وسط مخاوف من أن يؤدي استمرار الصراع ، إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة على المدى الطويل.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى إحراز تقدم في محادثات السلام ، لكنه عاود أمس /الأربعاء/ تحذيراته من تحرك عسكري جديد ضد إيران إذا لم تقبل البلاد اتفاق سلام قريبًا.



وتراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% اليوم، متأثرًا بشكل رئيسي ببيانات وظائف أضعف من المتوقع لشهر أبريل الفائت.



وارتفع معدل البطالة بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى في 4 سنوات ونصف، مع انخفاض إجمالي عدد العاملين.



وأظهرت البيانات حدوث بعض التباطؤ في سوق العمل الأسترالية ، كما عززت القناعة بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال شهر يونيو المقبل.



وكان البنك المركزي قد ألمح إلى ذلك خلال اجتماعه الأخير .. موضحًا أنه بعد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، أصبح مستعدًا للانتظار ومراقبة آثار الزيادات السابقة والحرب مع إيران.

وفيما يتعلق بالعملات الأخرى ..استقر اليورو والجنيه الإسترليني الذي كان قد سجل ارتفاعًا قويًا أمس / الأربعاء/ ؛ بعدما جاءت بيانات التضخم أقوى من المتوقع بفعل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبطة بالحرب مع إيران.



واستقر الدولار مقابل الين الياباني بعدما سجلت اليابان فائضًا تجاريًا أقوى من المتوقع في أبريل الماضي ، مدعومًا بشكل رئيسي بقوة الصادرات إلى الولايات المتحدة والصين.



لكن الواردات ارتفعت أيضًا بشكل حاد، مدفوعة بأشباه الموصلات والإلكترونيات مع توسع الشركات اليابانية في بناء المزيد من البنية التحتية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.



كما أظهرت بيانات مؤشرات مديري المشتريات في اليابان نموًا في كل من قطاعي التصنيع والخدمات خلال أوائل مايو.