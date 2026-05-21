قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتعاون مع نقابة الأطباء.. انطلاق فعاليات مؤتمر قسم الروماتيزم بطب قنا
︎رئيس هيئة الرعاية الصحية: مستشفى شرم الشيخ الدولي نموذج متطور
الصليب الأحمر: 8000 مفقود منذ بدء الحرب في السودان
مبعوث الرئيس الفرنسي إلى لبنان: «بن غفير» اعتاد التطرّف وتصرّفه ضد «أسطول الصمود» مشين
رداد لشباب الدقهلية: لدينا 4 مراكز تدريب ووحدتان متنقلتان لتأهيلكم لسوق العمل وريادة الأعمال
أول تعليق لـ حمزة عبد الكريم بعد انضمامه لقائمة المنتخب بكأس العالم
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية .. تفاصيل وصور
ماجد سامي يهنئ الزمالك بالدوري: الكورة عايزة رجالة قبل الفلوس والصفقات
إيران تدرس رسالة مكتوبة أرسلتها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب
أخبار كاذبة.. أول تعليق من أسرة أصالة على خبر طلاقها من زوجها فائق حسن
مين وشه منور النهاردة.. سفارة كندا بالقاهرة تحتفل بتتويج الزمالك بلقب الدوري
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين سر اقتصادية الشيوخ: الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة

النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ
معتز الخصوصي

قال أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ: إن الصناعة هي المستقبل من أجل توفير العملة الصعبة لمصر، وبالتالي فليس لدينا حل إلا زيادة معدلات الصناعة في مصر وزيادة التصدير من خلال الصناعة.

وأكد عبد الغني في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن من أبرز الصناعات التي تحظى بالاهتمام في البلد صناعة السيارات، مؤكدا أن توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع الأسعار العالمية التي تحد من القدرة الإنتاجية للصناعة المصرية و ارتفاع تكاليفها ويقلل من قدرتها علي المنافسة في الأسواق الخارجية.

وطالب أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ بضرورة تعظيم مستلزمات الإنتاج التي تدخل في الصناعة المصرية، بدلا من الاستيراد من الخارج، مؤكدا على ضرورة اختيار أكثر من 4 صناعات بهدف تعظيم الاستفادة من مستلزمات الإنتاج.

وكان قد التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وفدًا رفيع المستوى من شركة مجموعة موانئ جيانجسو المحدودة، إحدى كبرى الشركات المتخصصة في تشغيل وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية، وذلك بحضور الربان أحمد جمال، والربان محمد إبراهيم، نائبي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لخبرات الشركة الصينية ومشروعاتها الدولية في مجالات تشغيل وإدارة الموانئ، والخدمات البحرية واللوجستية، والبنية التحتية، إلى جانب خططها المستقبلية للتوسع في السوق المصرية، خاصة في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية في نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعكس الثقة المتزايدة في مناخ الاستثمار المصري والفرص الواعدة التي تتيحها الدولة للمستثمرين الأجانب.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون المشترك وآفاق إقامة مشروعات جديدة تسهم في دعم حركة التجارة والنقل البحري، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، مستفيدين من الموقع الاستراتيجي الفريد والبنية التحتية المتطورة التي تشهدها الموانئ المصرية.

وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال اللقاء، أن العلاقات المصرية الصينية تمثل نموذجًا للشراكة الاستراتيجية الناجحة، وتحظى بدعم كامل من القيادة السياسية في البلدين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات الصينية الكبرى، وتشجيعها على ضخ مزيد من الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

وأضاف أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي وتطوير بيئة الأعمال، بما يسهم في تهيئة مناخ استثماري جاذب وتنافسي، مؤكدًا حرص الحكومة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، وتذليل أي تحديات قد تواجههم، بما يضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الشراكات الناجحة والمستدامة.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل إحدى أهم الوجهات الاستثمارية الواعدة في المنطقة، لما تتمتع به من إمكانات تنافسية كبيرة وحوافز استثمارية، مؤكدًا ترحيب مصر بالتوسع المستمر للشركات الصينية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالموانئ والخدمات اللوجستية والصناعة والتجارة.

من جانبه، أعرب وفد شركة مجموعة موانئ جيانجسو عن تقديره للتطور الكبير الذي تشهده مصر في مجالات البنية التحتية والموانئ، مؤكدًا اهتمام الشركة بتعزيز وجودها في السوق المصرية، والتوسع في مشروعاتها المستقبلية بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويحقق المصالح المشتركة للجانبين.

الصناعة زيادة التصدير العملة الصعبة توطين صناعة مستلزمات الإنتاج اضطرابات سلاسل الإمداد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

درع الدوري في طائرة خاصة

من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

وليد الفراج

الأهلي كاتم على نفسه.. تعليق ناري من وليد الفراج بعد تتويج الزمالك بالدوري

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

مركز المعلومات

"الوزراء" يشارك في رعاية المؤتمر السنوي لكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة

الحج السياحي

شركات السياحة توزع أماكن الحجاج بمخيمات المشاعر أون لاين لأول مرة

وزير الصحة

عبد الغفار يشارك في مائدة مستديرة حول النهوض بصحة المرأة والتصدي للأمراض غير المعدية

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد