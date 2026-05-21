وزير العمل في جولة بالدقهلية لتشجيع الاستثمار وتعزيز التدريب والتشغيل

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، صباح اليوم الخميس، حسن رداد وزير العمل، في مستهل جولته الميدانية بمحافظة الدقهلية، والتي تأتي في إطار جولات الوزير بالمحافظات لمتابعة ملفات التشغيل والتدريب المهني وتعزيز علاقات العمل ودعم الاستثمار.

ورحب محافظ الدقهلية بوزير العمل، مؤكدًا حرص المحافظة على التعاون والتنسيق المستمر مع الوزارة في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تستهدف توفير فرص العمل للشباب، وتأهيل الكوادر البشرية، ودعم العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم.

وتناول اللقاء بحث عدد من ملفات العمل المشتركة، من بينها جهود توفير فرص العمل اللائقة للشباب، والتوسع في برامج التدريب المهني وربطها باحتياجات سوق العمل، والتنسيق في دعم المناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، فضلًا عن متابعة تنفيذ خطط الوزارة في مجال السلامة والصحة المهنية ورعاية العمال.

ومن المقرر أن تتضمن جولة وزير العمل لقاءً موسعًا بعمال الدقهلية، وتسليم عقود عمل وشهادات تدريب مهني،وافتتاح وحدة تدريب مهني متنقلة بقرية "طيبة"التابعة لمركز نبروه، إلى جانب تفقد عدد من المنشآت الصناعية بمدينة جمصة، واللقاء بالمستثمرين وأصحاب الأعمال لبحث سبل التعاون في مجالات التشغيل والتدريب وتوفير فرص العمل.