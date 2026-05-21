محافظات

محافظ الجيزة: الدولة تولي اهتماما كبيرا بتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، شركة النصر للمسبوكات بمنطقة طناش التابعة لحي الوراق، في إطار متابعة ودعم الكيانات الصناعية الوطنية وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد القومي، باعتبار الشركة إحدى القلاع الصناعية الرائدة والمتخصصة في إنتاج مواسير الزهر المرن ومستلزماتها، والتي تمثل عنصرًا رئيسيًا في تنفيذ مشروعات البنية التحتية والتنمية بمختلف القطاعات.

وكان في استقبال المحافظ حمدي جويلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، والمهندس محمود حفناوي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

واستهل محافظ الجيزة الزيارة بعقد اجتماع موسع بمقر الشركة، لبحث آليات التعاون المشترك ودور الشركة في دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب استعراض خطط التطوير والتوسع ورفع كفاءة خطوط الإنتاج بما يواكب احتياجات المشروعات القومية وخطط التنمية الجارية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوطين الصناعة وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، مشيرًا إلى أن تطوير الصناعة الوطنية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل.

وأضاف المحافظ أن المحافظة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للكيانات الصناعية الوطنية، خاصة الشركات التي تمثل إضافة حقيقية للاقتصاد الوطني وتسهم في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية التحتية.
وخلال جولته داخل مصنع مواسير الزهر المرن ومخزن المنتجات التامة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من المهندس جميل عبد القوي، الرئيس التنفيذي لمصانع الجيزة، حول الإمكانيات الصناعية والطاقة الإنتاجية للشركة، بما يعكس مكانتها كأحد الصروح الصناعية الاستراتيجية الداعمة لمشروعات الدولة.

كما تفقد المحافظ معرض منتجات مصانع الشركة بالجيزة والإسكندرية، والذي يضم نماذج متنوعة من المواسير والمسبوكات المستخدمة في مشروعات البنية التحتية والمرافق، حيث أشاد بجودة المنتجات ومستوى التصنيع وفقًا للمعايير الفنية المعتمدة.

كما أشاد المحافظ بما تمتلكه الشركة من إمكانيات صناعية وخبرات فنية متطورة، مؤكدًا أهمية دورها في دعم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن مساهمتها في توفير فرص العمل ودعم الصناعة الوطنية.

وشملت الجولة تفقد ماكينة إنتاج الدلاليك، وخطوط إنتاج المواسير بأقطار تبدأ من 100 مم وحتى 1000 مم بعدد 3 خطوط إنتاج، بالإضافة إلى فرن المعالجة الحرارية للمواسير بطول 45 مترًا، ومنطقة مخازن المنتج التام، إلى جانب تفقد مصنع المتنوعات (Fittings).

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، خلال زيارة محطة النصر للتلمذة الصناعية والأقسام التعليمية بها ومنتجات الطلاب، الدور الحيوي الذي تقوم به المحطة في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في دعم القطاع الصناعي وتوفير العمالة الفنية المؤهلة.

وأشار المحافظ إلى إمكانية دراسة تنفيذ مشروعات للطلاب بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في تمكينهم اقتصاديًا وتأهيلهم لإقامة مشروعات 
إنتاجية تدعم القطاع الصناعي.

ومن جانبه، وجّه حمدي جويلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، الشكر للدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، على دعمه المتواصل وحرصه على متابعة ودعم الكيانات الصناعية بالمحافظة.

