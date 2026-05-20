محافظ الجيزة يحضر فعاليات مؤتمر استشراف مستقبل مصر في التعليم بالعاصمة الإدارية الجديدة

حضر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، صباح اليوم، بمشاركة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فعاليات مؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم”، الذي عُقد تحت عنوان: “عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر.. الأدلة والتقدم والرؤية المستقبلية”، وتنظمه بالتعاون مع ، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا الحدث رفيع المستوى تتويجاً للشراكة الاستراتيجية الممتدة بين حكومة جمهورية مصر العربية؛ ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، حيث يُمثل نقطة فارقة لعرض دراسة مُتكاملة حول الجهود المبذولة لإصلاح التعليم في جمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين، وفق أجندة طموحة تُعيد صياغة المنظومة التعليمية، بهدف تمكين الأطفال والشباب المصري، وتزويدهم بالمهارات والقيم الأساسية اللازمة من أجل استشراف مستقبل الوطن.

وشهد المؤتمر استعراض عدة محاور، تتضمن مؤشرات تقدم إصلاح المنظومة التعليمية في مصر للأعوام 2024 – 2026، والتي تستهدف الارتقاء بالمنظومة التعليمية ككل؛ إلى جانب استعراض أدلة وبراهين جديدة أعدتها منظمة "اليونيسف"، بالتنسيق مع فريق مكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة، لتسليط الضوء على نتائج الإصلاحات التعليمية في مصر للعمل على ضمان مُستقبل أكثر اشراقاً للنشء في مصر. كما يوفر المؤتمر منصةً لحوار رفيع المستوى لتبادل الرؤى والأفكار بين الشركاء الرئيسيين في هذا الملف، لاستشراف رؤى مستقبل التعليم في مصر، الذي يُمثل أولى الأولويات على أجندة الدولة المصرية، سعياً لترسيخ مكانة التعليم كمحرك أساسي لتنمية رأس المال البشري وتحقيق النمو الاقتصادي.

كما شهد المؤتمر حضوراً واسعاً لعدداً من الوزراء والمحافظين ، والسفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وعددا من السفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عددٍ من مُمثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية؛ وعلى رأسهم الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وإسوهي إيجبيكي، مسئولة التواصل والشراكات القطرية في مصر لدي الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE).