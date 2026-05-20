زاد 8 قروش.. صعود جديد في سعر الريال قبل موسم الحج

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الأربعاء 20 -5-2026، علي مستوي البنوك العاملة داخل السوق المصرية وبالتوازي مع اقتراب موسم الحج.

سعر الريال يرتفع

وسجل سعر الريال السعودي زيادة مقدار 8 قروش على الأقل في يوم واحد بالمقارنة بما كان عليه سعر الصرف أمس الثلاثاء.

آخر تحديث لسعر الريال

سجل آخر تحديث لسعر الريال السعودي 14.22 جنيها.

سعر الريال في البنك المركزي

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 14.22 جنيها للشراء و 14.24 جنيها للبيع.

أقل سعر

وبلغ أقل سعر ريال سعودي 13.67 جنيها للشراء و 14.26 جنيها للبيع في المصرف المتحد.

وبلغ ثاني أقل سعر ريال سعودي 13.86 و 13.98 جنيها للشراء و14.24و14.22 جنيها للبيع في" العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، سايب".

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه 14.09 و 14.14 جنيها للشراء و 14.33 في بنوك " الكويت الوطني، العربي الإفريقي، التنمية الصناعية".

متوسط سعر الريال السعودي

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي 15,15 و 18 جنيها للشراء و 14.25 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، كريدي أجريكول، ميد بنك، مصر، الأهلي المصري، البركة، فيصل الاسلامي، قناة السويس".

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 14.2 جنيها للشراء و 14.25 و 14.26 جنيها للبيع في بنوك "التعمير والاسكان، المصري الخليجي، نكست، الأهلي الكويتي، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر ريال سعودي

وسجل أعلي سعر ريال سعودي 14.23 جنيها للشراء و 14.26 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، مصرف أبوظبي الإسلامي".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار مابل الجنيه 14.22 جنيها للشراء و 14.24 جنيها للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، بيت التمويل الكويتي".