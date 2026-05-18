عدى الـ 14 جنيها.. سعر الريال السعودي الآن

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعاً كبيراً اليوم الإثنين 18 مايو 2026 في عدد من البنوك، وذلك مع زيادة الطلب عليه لنظرا لبدء موسم الحج 1447 هجرية.

سعر الريال السعودي اليوم

ارتفع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم بنحو 10 قروش إلى 12 قرش مقارنة بمستواه أمس.

ونرصد سعر الريال السعودي اليوم بحسب آخر تعاملات، كالآتي:



سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 14.14 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك مصر



وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 14.14 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك CIB سجل 14.17 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي



وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي لنحو 14.21 جنيه للشراء، و14.24 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي



بلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 14.14 جنيه للشراء، و14.21 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة لنحو 14.13 جنيه للشراء، و14.20 جنيه للبيع.