سعر مازدا CX-5 موديل 2026 السعودية

كشفت شركة مازدا عن طرازها الجديد مازدا CX-5 موديل 2026، وتنتمي CX-5 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وأنيق، وهي الان في جيلها الثالث، وتجمع بين نقاء التصميم الكلاسيكي وعصر التطور الرقمي المليء بالتحديات، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، نيسان قاشقاي، وكيا سبورتاج، وفولكس فاجن تيجوان، وهوندا CR-V .

مواصفات مازدا CX-5 موديل 2026

زودت سيارة مازدا CX-5 موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، عزل صوتي فائق، ونظام توجيه رياضي دقيق يمنح السائق ثقة تامة وثبات مذهل عند المنعطفات السريعة، وبها شاشات رقمية معقدة، وتم تحديث الواجهة الأمامية بمصبع تهوية جديد انسيابي ومصابيح LED نحيفة متكيفة، وبها خطوط جانبية هادئة وأسطح ملساء، وبها إحساس بالديناميكية العالية والحضور القوي وسط زحام المدن .

بالاضافة إلي ان سيارة مازدا CX-5 موديل 2026 بها، شاشة لمس مركزية ضخمة تعمل بنظام برمجيات جوجل المتطور، وبها أزرار إزالة الضباب والمصابيح، وزادت مساحة صندوق الأمتعة لتصل إلى 583 لتر لتوفير سعة تخزين عملية ملائمة لمتطلبات السفر العائلي لمسافات ممتدة تقاس بالكلم.

محرك مازدا CX-5 موديل 2026

تحصل سيارة مازدا CX-5 موديل 2026 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي، وتنتج قوة 139 حصان، وبها عزم دوران 176 نيوتن/متر ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.5 ثانية، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة .

سعر مازدا CX-5 موديل 2026

تباع سيارة مازدا CX-5 موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بسعر 151 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة مازدا في صناعة السيارات

تأسست شركة مازدا عام 1920 في هيروشيما، وبدأت كشركة لتصنيع الفلين، وتحولت لصناعة المركبات عام 1931 بإطلاق شاحنة "مازدا-جو" ثلاثية العجلات، وواصلت مازدا ابتكاراتها لتصبح علامة عالمية رائدة، وتشتهر بتطوير "المحرك الدوار" وفلسفة التصميم الفريدة.

وتحولت استراتيجيه مازدا في التركيز نحو سيارات تتميز بتصاميم جذابة وتكنولوجيا متقدمة، وهو ما تجسد في إصدارات شهيرة مثل مازدا 3 ومازدا 6 .