الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

ما الفرق بين شانجان يونى تى و تويوتا أوربان كروزر 2026؟ | صور

إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات .

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: شانجان يونى تى و تويوتا أوربان كروزر موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

وسائل الأمان بـ تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

زودت سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

محرك تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

تحصل سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 103 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 138 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر تويوتا أوربان كروزر موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 430 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة تويوتا أوربان كروزر موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 530 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ شانجان يونى تى موديل 2026

تمتلك سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها ESP .

محرك شانجان يونى تى موديل 2026

تستمد سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 177 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، ومتقرن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر شانجان يونى تى موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 325 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان يونى تى موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 425 ألف جنيه .

