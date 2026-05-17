الرئيس السيسي: التنمية لا تنتهي والطموح لا ينتهي والدولة مستمرة في الإنجاز عبر كل الأجيال

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مسيرة التنمية في مصر لا تتوقف، مشيرًا إلى أن الدولة التي حققت إنجازًا تلو الآخر ستستمر في العمل والبناء عبر كل الأجيال دون توقف.

وأوضح الرئيس خلال افتتاح مشروع الدلتا الجديدة، أن مشروع الدلتا الجديدة يتضمن إنشاء نحو 500 ألف طن من الصوامع لتخزين القمح، بما يضمن حفظ الإنتاج وتعظيم الاستفادة منه من خلال منظومة التخزين والتشميع الزراعي.

وأضاف أن ما يتم الحديث عنه لا يقتصر على هذه المنطقة فقط، بل يمتد إلى مشروعات أخرى في المنيا وبني سويف وكوم أمبو، إلى جانب مشروعات في سيناء، مشيرًا إلى وجود مساحات تصل إلى مليون فدان، وأخرى في حدود 500 ألف فدان في سيناء.

وتابع الرئيس أن الدولة تعمل في مناطق متعددة وأنه تم تنفيذ طرق في مناطق صعبة بطول 200 كيلومتر للوصول إلى المياه الجوفية واستغلالها في استصلاح أراضٍ جديدة قد تصل إلى 700 أو 800 ألف فدان.

واختتم الرئيس بأن الدولة تتحدّث عمّا يتم تنفيذه فقط، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر فضل كبير من الله وأن العمل مستمر لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.