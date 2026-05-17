الرئيس السيسي: مياه مشروع الدلتا الجديدة كانت تهدر في البحر وتم معالجتها والاستفادة منها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مياه مشروع الدلتا لجديدة كانت تهدر في البحر المتوسط وتم معالجتها والاستفادة منها، وأنه تم حفر مسار مخصوص لنقل المياه لـ مشروع الدلتا الجديدة.

وأضاف الرئيس السيسي، أننا نستهدف تعظيم حجم الإنتاج الزراعي في بعض المحاصيل الاستراتيجية، وحددنا للمستثمر نوعية المحاصيل المستهدف زراعتها.

وأوضح أن فرص العمل مستقرة، وأن هناك 150 شركة تعمل في المجال الزراعي، وأن شركات القطاع الخاص حصلت على جزء من الأراضي، وفق خطة زراعية متكاملة.

ولفت إلى أننا نستهدف تعظيم حجم الانتاج الزراعي في بعض المحاصيل الاستراتيجية، وأن الـ 150 شركة يعملون وفق رؤية الدولة، وما تحتاجه الدولة، لتحقيق متطلبات المواطنين.

وتباع أن الدولة تحدد للمستثمرين نوعية المحاصيل المطلوبة لزراعتها، وأنه لا يوجد دولة لديها اكتفاء ذاتي بجميع المحاصيل، قائلا :" في مصر من الصعب تحقيق الاكتفاء الذاتي من جميع المحاصيل، حتى ولو تم استصلاح 3 أو 4 مليون فدان جديد".

وأوضح أن لا نستطيع تحقيق الاكتفاء الذاتي لتوفير كل الطلبات الخاصة بنا، وأن ذلك حتى لا يكتب أحد بالمقالات الصحفية، عن أن الدولة تحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ما تم تنفيذه في قطاع الزراعة مدعاة لفخر المصريين، ولا بد من إيضاح الصورة كاملة للشعب المصري ليدرك ضخامة الإنجاز، وأن الشعب المصري هو صاحب الإنجاز.

وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لـ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعرض الملامح الرئيسية لمشروع الدلتا الجديدة، حتى يعلم المستثمرين والمواطنين والإعلاميين والصحفيين ما يحدث.

وأضاف الرئيس السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2026، أن ما يعرض يتسبب في فرحة المصريين، وأن ما يحدث لا يتم إلا بيد المواطنين المصريين، وأن الذي تم كان فضل من الله، وأن وزارة الري والكهرباء والزراعة، قامت بدفع مليارات الأموال، من أجل هذا المشروع.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي،افتتاح عدد من المشروعات التنموية، ومنها مشروع الدلتا الجديدة وعدد من المشروعات التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.



ويعد مشروع الدلتا الجديدة أحد المشروعات العملاقة بالمجال الزراعي، ويستهدف تحويل رمال صحراء نحو 2.5 مليون فدان إلى لون الحياة الأخضر لتأمين غذاء المصريين، حيث تم الانتهاء من استزراع مئات الآلاف من الأفدنة باستغلال المياه الصرف الزراعي المعالجة، لتنتج أجود المحاصيل الزراعية.